Maltempo, in Abruzzo allagamenti ed esondazioni dei fiumi: oggi scuole chiuse a Chieti Preoccupa l'ondata di maltempo che in queste ore ha travolto parte dell'Italia: numerosi gli allagamenti in Abruzzo. Oggi scuole chiuse a Chieti e in provincia. Sotto l'acqua il canile di Chieti. Allerta meteo prolungata in Campania, Sicilia, Calabria, Molise e Puglia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Continuerà per le prossime 24 ore l'ondata di maltempo che da ieri minaccia il Centro Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha deciso per quest'oggi sarà estesa l'allerta meteo per condizioni meteorologiche avverse: pioggia e temporali sono previsti su Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise e Puglia. Previste anche locali grandinate e forte raffiche di vento.

Su Abruzzo, Marche, Molise, Campania, Puglia e Calabria, insieme ad alcuni settori di Umbria e Sicilia, è prevista un'allerta gialla per la giornata di oggi, venerdì 28 marzo. In. seguito alla forte ondata di maltempo, il Comune di Francavilla al Mare, in Abruzzo, ha attivato il Coc- Centro operativo comunale per le emergenze e disposto la chiusura di tutti i sottopassi. Nel Chietino, da ieri allerta anche per alcuni fiumi: l'Alento è infatti esondato, così come l'Arielli che ha allagato vigneti e coltivazioni agricole. A Chieti sono chiuse alcune strade perché piene d'acqua.

allagamenti a Chieti

In Abruzzo sono stati tantissimi i disagi dovuti alle piogge incessanti: le aree metropolitane stanno risentendo del maltempo a causa degli allagamenti e di numerosi alberi caduti. L'allarme prosegue per la giornata di oggi: il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. A Bucchianico, in provincia, il sindaco Renzo Di Lizio ha disposto la chiusura degli istituti scolastici anche per sabato 29 marzo. Raccomandata la massima prudenza e uscite solo in caso di estrema necessità. A San Giovanni Teatino (Chieti) il sindaco ha comunicato l'apertura del Centro operativo comunale per offrire assistenza ai cittadini.

A Chieti, comune e volontari del Canile "Il Rifugio" sono al lavoro per spostare gli animali dopo l'allagamento. L'Alento ha infatti sommerso parte della struttura e sui social i volontari stanno cercando di mobilitare quanta più gente possibile. "Chi può venga a prendere un cane o anche più di uno. Portiamoli in salvo e al riparo!" hanno scritto online dopo le esondazioni.

Alcuni cantieri sommersi a Chieti

Dopo circa 24 ore ininterrotte di pioggia, preoccupa anche la situazione del fiume Pescara per il quale è stata aperta la diga di Alanno. La Polizia locale di Pescara ha provveduto a chiudere le golene Nord e Sud per interdire l'accesso ai mezzi e la sosta.

Ondata di maltempo anche in Basso Molise: a Termoli i vigili del fuoco sono intervenuti per gli alberi caduti e gli allagamenti. Interrotti anche i collegamenti via mare dal porto di Termoli con le Isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni del clima. La motonave "Santa Lucia" che quotidianamente effettua la spola verso l'arcipelago è rimasta ancorata nello scalo di nord-est. La Capitaneria di Porto ha diramato un avviso di burrasca.