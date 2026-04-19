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Incendio oggi a Beinasco, fiamme e fumo nero nella zona industriale. Il sindaco: “Tenete le finestre chiuse”

Un incendio è scoppiato oggi nella zona industriale di Beinasco (Torino),  in via Monginevro. Attivato il protocollo della Protezione civile, evacuati alcuni stabili nelle vicinanza. Il sindaco: “Restare con le finestre chiuse ed evitare di avvicinarsi alla zona per curiosare”.
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A cura di Ida Artiaco
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Un maxi incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi, domenica 19 aprile, nella zona industriale di Beinasco (Torino),  in via Monginevro. Paura tra i residenti che hanno visto alzarsi una colonna di fumo nero misto a fiamme visibile anche a chilometri di distanza.

Le cause del rogo non sono ancora state accertate e, al momento, non è possibile identificare con precisione la ditta coinvolta, mentre proseguono le verifiche per capire l'eventuale presenza di persone all’interno degli edifici interessati.

"Alcuni minuti fa si è sviluppato un importante incendio in un’azienda di via Monginevro, a Beinasco. È stato attivato il protocollo comunale di Protezione Civile e sono già sul posto i Vigili del Fioco e le forze dell’ordine. Vi aggiornerò sull’evolversi della situazione ma intanto, per precauzione, consigliamo a tutti i cittadini di tenere le finestre chiuse", ha scritto su Facebook il sindaco della cittadina piemontese, Daniel Cannati.

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Il primo cittadino ha anche fatto sapere che "l'Arpa è sul posto per le verifiche immediate sull’aria e vi comunicheremo al più presto le informazioni. Il piano di protezione civile è attivo, e sono sul posto Polizia, Carabinieri e Croce Rossa. Su questi canali vi comunicheremo tutte le novità. Rinnoviamo l’invito a restare con le finestre chiuse se si abita in zona, e ad evitare di avvicinarsi alla zona per curiosare".

In via precauzionale, sono stati evacuati alcuni edifici residenziali nelle immediate vicinanze del capannone dove si è sviluppato l'incendio. In particolare i residenti di via Monginevro delle palazzine ai civici 13, 15 e 17 sono stati fatti uscire dalle loro abitazione perché controvento. A destare ulteriore attenzione è la presenza, non lontano dal punto del rogo, di un distributore di metano, fattore che nelle prime fasi dell’emergenza ha aumentato la preoccupazione tra residenti e soccorritori, rendendo ancora più delicata la gestione dell’intervento.

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