Ucraina, Zelensky scrive una lettera aperta a Putin: “Incontriamoci, poniamo fine a questa guerra”

Il presidente Volodymyr Zelensky ha inviato una lettera aperta all’omologo russo Vladimir Putin proponendo un incontro e un cessate il fuoco durante i negoziati per la fine della guerra in Ucraina. Il Cremlino: “Il presidente non ha ancora esaminato il contenuto della lettera”.

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"Quando sei salito al potere in Russia più di 26 anni fa, molti in Ucraina ti vedevano di buon occhio. Così era. Ma ora tutto questo appartiene al passato". Comincia così la lettera aperta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivolta all'omologo russo Vladimir Putin.

Nella lettera Zelensky propone un incontro al leader nemico e assicura che l'Ucraina è disposta a posare le armi per tutta la durata di trattative con la Russia, se Mosca accetterà di dialogare. "Non aver paura di imboccare la via d'uscita da questa guerra. Questa è la cosa principale che ti viene richiesta ora", scrive Zelensky.

"Questa guerra è una tua scelta personale: una guerra senza una vera causa. È così che la storia la ricorderà. Quegli anni avrebbero potuto essere molto diversi", scrive ancora il presidente.

Zelensky: "Non vi aspettavate una resistenza su vasta scala da parte nostra, è stato un errore"

"Possiamo tutti constatare che i russi stanno finalmente iniziando ad accettare con meno serenità questa realtà, ovvero il fatto che la guerra stia portando conseguenze sempre più negative alla Russia", aggiunge ancora Zelensky spiegando anche che anche gli ucraini non voglio "una guerra permanente".

"Sappiamo benissimo che la vita senza guerra è infinitamente migliore. – spiega – E vogliamo raggiungere questo obiettivo. Sono convinto che la maggior parte dei russi reagirebbe positivamente anche a questo, e tu lo sai".

Zelensky osserva come molti non credevano che l'Ucraina sarebbe stata in grado di resistere così a lungo. "Nemmeno tu ci credevi. – scrive rivolgendosi a Putin – E neanche coloro che ti hanno consigliato ci credevano. È stato un errore. Non vi aspettavate una resistenza su vasta scala da parte dell'Ucraina, né avevate previsto che la situazione sarebbe degenerata a tal punto. Eppure eccoci qui, al quinto anno di questa guerra su vasta scala".

Il presidente ucraino propone un incontro: "Poniamo fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi"

Nella lettera il presidente ucraino propone di mettere fine alla guerra. "L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un incontro", sono le parole di Zelensky.

"Propongo di fissare una data precisa per tale incontro. – prosegue – Abbiamo saputo che in Alaska le era stata promessa la risoluzione di alcune questioni riguardanti l'Ucraina e l'Europa. Ma può constatare di persona che le questioni ucraine ed europee non si decidono ad Anchorage".

"Altri partecipanti concordati potrebbero unirsi al percorso bilaterale che verrà istituito tra noi. Poiché la guerra si sta svolgendo in Europa e poiché l'Ucraina ha bisogno di garanzie di sicurezza, e poiché anche voi cercate garanzie di sicurezza per voi stessi, sarebbe logico coinvolgere coloro che possono effettivamente fungere da garanti", scrive ancora.

Zelensky sostiene che sia Europa che Stati Uniti partecipino al processo di pace. "Abbiamo già vissuto molti accordi con la Russia, compresi gli accordi di Minsk, che alla fine sono falliti. Per questo motivo dobbiamo innanzitutto trovare risposte dirette tra di noi alle questioni ancora aperte, e non nasconderci dietro formule, gruppi di lavoro tecnici o interminabili perdite di tempo in una diplomazia a tentoni".

"L'Ucraina è pronta a un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati"

"La vostra guerra ha diviso per sempre l'Ucraina e la Russia. – scrive ancora – Oggi la prima linea è la linea da cui deve partire la diplomazia. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati".

Il leader ucraino conclude: "Se non giungerete alla conclusione che è ora di porre fine a questa guerra, l'Ucraina continuerà a lottare per la propria sopravvivenza. Avremo coloro che ci sosterranno. Ma anche voi dovrete lottare molto più duramente per la vostra stessa esistenza, non per quella della Russia, ma per la vostra".

"E questa non è una minaccia da parte mia o dell'Ucraina. È un fatto della storia russa che conoscete bene: quando la Russia si stanca, arriva il cambiamento. Possiamo lavorare per arrivare a quella stanchezza. Puoi fermare la tua guerra. Memoria eterna a tutti coloro che hanno perso la vita nel conflitto".

Poco fa, riportano le agenzie di stampa russe, il Cremlino ha fatto sapere che il presidente Putin non ha ancora esaminato il contenuto della lettera aperta dell'omologo ucraino, precisando che ne sarà messo al corrente al termine del suo incontro con il leader dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, in corso a San Pietroburgo.