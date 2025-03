video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 28 marzo: le regioni a rischio Ultimo weekend del mese di marzo con tempo molto instabile, soprattutto al Centro-Sud. Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un nuovo avviso meteo. Allerta gialla in otto regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

A cura di Eleonora Panseri

Ultimo weekend del mese di marzo con tempo molto instabile, soprattutto sul Centro-Sud. È previsto infatti il passaggio di un'intensa perturbazione che influirà sul meteo fino a domenica. Le precipitazioni insisteranno maggiormente nelle regioni centrali adriatiche e nel settore del basso Tirreno.

Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'allerta gialla (ordinaria criticità) riguarderà otto regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già anticipato, domani, venerdì 28 marzo, è prevista allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in Abruzzo, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Di seguito i dettagli riportati dal bollettino della Protezione Civile, con i rispettivi settori interessati dall'avviso meteo:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-3, Marc-4;

Molise: Litoranea;

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico.

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico.

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico;

Umbria: Chiascio – Topino.

Le zone interessate dall'allerta della Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani venerdì 28 marzo

Domani, venerdì 28 marzo, il tempo sarà prevalentemente stabile al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, con ampie schiarite su Alpi e Nord-Ovest. Atteso invece cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese. Sono previste piogge sparse, rovesci e temporali soprattutto al Sud e in Sicilia.

Sull'Appennino centrale la quota neve sarà intorno ai 1600 metri e in successivo rialzo. Le temperature massime saranno in aumento al Centro, senza grandi variazioni altrove. Valori oltre la media al Nord e in Toscana.