Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 27 giugno: le regioni a rischio

A cura di Antonio Palma

L'ondata di caldo che continua a soffocare l'Italia ha anche un effetto secondario, oltre alle temperature roventi: gli improvvisi temporali pomeridiani che in alcune zone del Paese potrebbero dare vita a fenomeni particolarmente intensi anche se limitati nel tempo e a livello locale. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani venerdì 27 giugno una nuova allerta meteo gialla per maltempo su tre regioni del nord.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nella giornata di domani venerdì 27 giugno previste improvvise supercelle temporalesche sul nord est dell'Italia con possibili fenomeni intensi come nubifragi e grandinate. Sulla base di queste previsioni meteo e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani venerdì 27 giugno un’allerta meteo gialla per temporali e rischio idraulico su tre regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani 27 giugno:

Meteo, le previsioni per domani 27 giugno

Per la giornata di domani 27 giugno, le previsioni meteo indicano sole e caldo ovunque sull'Italia ma con un graduale aumento della nuvolosità, durante le ore centrali della giornata, lungo l'arco alpino e prealpino dove saranno possibili locali ed isolati rovesci o temporali. Nuvolosità pomeridiana anche nelle aree interne a ridosso delle fasce appenniniche del centro e del sud con possibili isolati piovaschi più probabili sull'Abruzzo e sull'entroterra della Campania.