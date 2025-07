Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 2 luglio: le regioni a rischio

video suggerito

Caldo ma anche violenti temporali sull’Italia dove nelle prossime ore alle temperature roventi si alterneranno anche intense fasi di maltempo con nubifragi improvvisi, anche se localmente limitati, in particolare su zone alpine e appenniniche. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani, mercoledì 2 luglio, una nuova allerta meteo gialla per temporali su sei regioni del centro nord.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il caldo afoso di questi giorni, infatti, accentuerà una fase di instabilità meteo che favorirà i classici annuvolamenti pomeridiani estivi sui rilievi con elevato rischi di temporali di calore. In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani mercoledì 2 luglio un’allerta meteo gialla per temporali su Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Piemonte e Umbria. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani 2 luglio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Meteo, le previsioni per domani 2 luglio

Per la giornata di domani 2 luglio, le previsioni meteo indicano condizioni di instabilità accentuate che daranno luogo a rovesci e temporali fin dal mattino sui settori alpini e prealpini di Piemonte e Lombardia, in estensione nel corso della giornata anche al Trentino-Alto Adige e nel pomeriggio alle zone pianeggianti e appenniniche. Annuvolamenti e temporali pomeridiani anche sulle aree interne del centro mentre persistono caldo e temperature intorno ai 38 gradi sul resto del Paese.