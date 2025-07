Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 5 luglio: le regioni a rischio

video suggerito

Perturbazione in arrivo sull'Italia con piogge e calo delle temperature al nord, ma anche temporali localmente violenti. La Protezione Civile ha valutato per domani, sabato 5 luglio, una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su tre regioni.

A cura di Antonio Palma

Il caldo asfissiante degli ultimi giorni si prepara a darci una breve tregua nelle prossime ore quando un fronte perturbato farà l'ingresso sull’Italia portando piogge e temporali al centro nord col rischio di fenomeni localmente violenti. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani, sabato 5 luglio, una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su tre regioni.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

La perturbazione attesa sull’Italia, infatti, sabato raggiungerà il nord del Paese per estendersi poi ad alcune regioni centrali con temporali anche intensi e grandinate che potrebbero dare vita a situazioni di criticità. In particolare sabato tempo molto instabile al nord con temporali su tutti i rilievi alpini e poi nelle zone interne appenniniche. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani sabato 5 luglio un’allerta meteo gialla per temporali su tutta la Lombardia e sui settori appenninici di Emilia-Romagna e Marche. Il Bollettino completo di Criticità e Allerta Meteo per domani 5 luglio:

Meteo, le previsioni per domani 5 luglio

Per la giornata di domani 5 luglio, le previsioni meteo indicano un diffuso peggioramento del tempo al nord con piogge sparse su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna centro-settentrionale e Veneto dove avremo anche un leggero calo delle temperature. Rovesci e temporali interesseranno in particolare l'arco alpino e l'Appennino, in estensione a pianura lombarda e piemontese, e si protrarranno anche nelle ore serali. Al centro nuvolosità pomeridiana nelle aree interne dell’Appennino durante le ore più calde, che porteranno rovesci o temporali su Toscana, Marche e Abruzzo. Qualche isolato temporale possibile infine anche sui rilievi appenninici del sud.