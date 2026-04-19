Maltempo, allerta meteo gialla domani 20 aprile in Molise per rischio temporali: le zone colpite

Nuova settimana all'insegna dell'instabilità meteorologica quella che attende gli italiani da domani, lunedì 20 aprile 2026. Sul nostro paese Infatti sono attese piogge e rovesci sparsi sia al nord che al sud in particolare sul versante adriatico e nelle aree interne. Per questo per la giornata di domani la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla sul Molise per rischio temporali.

Allerta meteo gialla in Molise lunedì 20 aprile

La giornata di lunedì e la prima parte di questa nuova settimana infatti sarà caratterizzata dagli effetti del fronte perturbato che si sta spostando dall'Europa centrale verso i Balcani attraversando anche il nostro Paese. Interessate dal maltempo in particolare le regioni centro settentrionali, specie il settore interno e adriatico dove saranno possibili frequenti rovesci e temporali e dove contemporaneamente assisteremo anche a un leggero abbassamento delle temperature. In base a queste condizioni meteo e ai fenomeni previsti, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 20 aprile 2026, una nuova allerta meteo gialla su gran parte del Molise. Ecco il bollettino delle allerte meteo idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Torna il maltempo al centro nord, le previsioni meteo di lunedì 20 aprile

Le previsioni meteo di domani, lunedì 20 aprile, indicano al nord temporali sparsi sulle regioni centro orientali anche con fenomeni particolarmente intensi. Al Centro invece al mattino nuvoloso sulle zone appenniniche di Umbra, Marche, Abruzzo e Molise con piogge e temporali sparsi che via via andranno a concentrarsi sul versante Adriatico. Al sud qualche isolato rovescio al mattino solo nelle zone interne di Campania, Basilicata e Puglia dove localmente saranno possibili anche temporali. Temperature massime in diminuzione al centro nord e stazionaria sul resto del Paese.