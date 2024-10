video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 21 ottobre: le regioni a rischio I temporali e il maltempo non lasciano l'Italia e la Protezione civile ha valutato per domani, 21 ottobre, una allerta meteo arancione su Emilia Romagna, Veneto e Lombardia e allerta gialla in sette regioni per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo si attenua ma continua insistere su parte sull'Italia e anche per domani 21 ottobre è allerta meteo arancione e gialla per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico in diverse regioni. La Protezione civile infatti ha valuto per lunedì allerta meteo arancione in Emilia Romagna, dove alcune scuole sono chiuse, Lombardia e Veneto. Allerta gialla invece in sette regioni.

Maltempo, allerta meteo arancione in tre regioni: le zone a rischio

A seguito delle intense piogge delle ultime ore, degli allagamenti che hanno interessato il nord Italia e dei fiumi ancora in piena, infatti, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato per domani una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Per le prime due è anche allerta per moderata criticità per rischio idrogeologico

Allerta meteo gialla per domani 21 ottobre: le regioni a rischio

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata inoltre per la giornata di domani, lunedì 21 ottobre, anche una allerta meteo gialla in sette regioni: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Sicilia e Veneto. Tutte le allerte meteo per domani 21 ottobre:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Collina bolognese, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Emilia Romagna: Collina bolognese

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Meteo, le previsioni per domani 21 ottobre

Le previsioni meteo per domani 21 ottobre indicano al nord tempo in miglioramento con deboli piogge sparse sui rilievi e cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Deboli piogge sparse anche sulla Sardegna mentre avremo cielo molto nuvoloso con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi, al sud. In particolare maltempo diffuso sulle regioni ioniche peninsulari come Calabria, Basilicata e Puglia e sulle coste orientali della Sicilia, in parziale attenuazione dal pomeriggio. In serata nuova intensificazione del maltempo sulle coste ioniche della Sicilia e sul Lazio.