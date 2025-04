video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 25 aprile: le regioni a rischio La giornata di domani 25 aprile, Festa della Liberazione, sarà caratterizzata da piogge e temporali che interesseranno sia il nord che il centro sud. La Protezione civile ha valutato una allerta meteo arancione per rischio idraulico in Veneto e allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico in nove regioni.

A cura di Antonio Palma

La fase di maltempo che ha colpito l’Italia continuerà anche nelle prossime ore e nella giornata di domani 25 aprile 2025, Festa della Liberazione, con piogge e temporali che interesseranno sia il nord che il centro sud. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani una allerta meteo arancione per rischio idraulico in Veneto e allerta gialla per rischio temporali idrogeologico in nove regioni.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla il 25 aprile le regioni a rischio

La giornata di domani 25 aprile infatti sarà caratterizzata dall’arrivo di una perturbazione che dal Nord-Est si estenderà a gran parte del Centro-Sud sommandosi ai residui effetti della precedente perturbazione. Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile quindi ha valutato per domani venerdì 25 aprile allerta meteo arancione per rischio idraulico su parte del Veneto e allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Umbria. Il Bollettino di Criticità e Allerta Meteo per domani:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Meteo, le previsioni per domani 25 aprile

Le previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 25 aprile, indicano molte nubi al nord con rovesci e temporali diffusi su Triveneto e coste romagnole e qualche isolato temporale su Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna. Frequenti rovesci temporaleschi tra mattina e pomeriggio interesseranno anche le regioni adriatiche, Umbria, e zone interne di Toscana e Lazio. Al sud elevata instabilità con piogge e temporali sparsi che interesseranno dalla tarda mattinata Molise e Puglia fino a fine giornata. Locali deboli piogge e qualche isolato breve rovescio attesi fino alle prime ore serali anche su Campania, Basilicata e sui settori tirrenici della Calabria.