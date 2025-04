video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico e temporali domani 22 aprile: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla per la giornata di domani, martedì 22 aprile 2025. Ecco le regioni a rischio.

A cura di Davide Falcioni

Dopo aver guastato le festività pasquali in alcune regioni italiane, la quinta perturbazione del mese di aprile si allontana dal nostro Paese lasciando dietro di sé un clima ancora instabile. L’Italia resta infatti sotto l’influsso di un contesto atmosferico dinamico, dove manca una solida struttura di alta pressione in grado di garantire condizioni stabili.

Nei prossimi giorni è prevista una persistente variabilità, con alternanza di schiarite, nubi e fenomeni sparsi, anche sotto forma di rovesci o temporali. Le temperature, seppur soggette a fluttuazioni, si manterranno su valori complessivamente miti: in linea con le medie stagionali o lievemente superiori.

Un nuovo peggioramento è atteso tra la serata di mercoledì e la giornata di venerdì, quando il sesto sistema perturbato del mese — un vortice in discesa dal Nord Atlantico — investirà il Paese. Gli effetti più marcati si faranno sentire al Nord e sulle regioni centrali peninsulari, con piogge e temporali a tratti intensi.

Una tregua potrebbe giungere sabato, con un temporaneo miglioramento e cieli più soleggiati, specie al Centro-Nord, mentre gli ultimi residui di maltempo si attarderanno sul versante meridionale. Ma sarà una pausa breve: già da domenica, infatti, una nuova circolazione depressionaria potrebbe riportare instabilità su gran parte della Penisola.

In attesa di conoscere nel dettaglio quale sarà il tempo questa settimana la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per la giornata di domani, martedì 22 aprile 2025.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

Moderata criticità per rischio idraulico / Allerta arancione:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura orientale

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Meteo, le previsioni per domani 22 aprile

La giornata di domani si apre all’insegna del bel tempo su gran parte del Paese, con ampie schiarite soprattutto al Centro-Nord. Qualche nube in più si segnala sulle Alpi orientali, sulla fascia tirrenica della Sicilia e nel nordovest della Sardegna, ma senza fenomeni di rilievo.

Dal pomeriggio, tuttavia, il quadro meteorologico è destinato a mutare: nuvolosità in aumento al Nordest, sulle Alpi occidentali e nelle aree interne e montuose del Centro-Sud. In particolare, si prevedono rovesci e locali temporali lungo l’Appennino centro-settentrionale, in Umbria e nelle zone interne della Toscana e del Lazio. Isolati fenomeni anche sulle Alpi orientali, sulle Alpi Marittime e sulle montagne della Sicilia.

Le temperature si manterranno miti, con valori in rialzo soprattutto al Centro-Nord e sulle Isole.