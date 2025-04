video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 26 aprile: le regioni a rischio Ancora piogge residue sull'Italia anche se in un generale contesto di miglioramento del tempo. La Protezione civile ha valutato per domani 26 aprile una allerta meteo gialla per rischio idraulico in Veneto e allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico in cinque regioni.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo si sta lentamente allontanando dall'Italia ma persisteranno anche nelle prossime ore residui effetti della perturbazione che ha attraverso il Paese e anche per domani 26 aprile è allerta meteo gialla in cinque regioni per rischio temporali e rischio idrogeologico. Su alcune zone del Paese, infatti, persisterà una situazione di instabilità meteorologica con piogge residue che colpiranno territori già interessati da consistenti cumuli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile quindi ha valutato per domani sabato 26 aprile allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su Basilicata, Calabria e Puglia e per rischio idraulico su Emilia Romagna e Veneto. Il Bollettino di Criticità e Allerta Meteo per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Meteo, le previsioni per domani 26 aprile

Per la giornata di domani 26 aprile le previsioni meteo indicano un generale miglioramento del tempo sull'Italia con ampi spazi soleggiati ma non mancherà una residua instabilità per lo più confinata al Sud, specie sulle zone interne, e alle zone alpine. In serata fenomeni in attenuazione al centro sud ma tendenza ad un generale aumento della nuvolosità dal pomeriggio al nord con associate precipitazioni, anche a carattere temporalesco in serata su Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino Alto-Adige e zone montuose del Veneto.