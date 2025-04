video suggerito

Quanto costano i funerali dei Papi e chi li paga Quanto costeranno i funerali di Papa Francesco a Roma: non ci sono cifre ufficiali ma potrebbero aggirarsi tra gli 1,5 e i 3 milioni di euro. La sepoltura coperta dalle donazioni del benefattore anonimo.

A cura di Ida Artiaco

Potrebbero costare tra 1,5 e 3 milioni di euro i funerali di Papa Francesco, che si terranno oggi, sabato 26 aprile, a piazza San Pietro. Sono attese circa 200mila persone e 170 delegazioni di capi di Stato e di governo; saranno presenti anche Donald Trump e Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni, con le misure di sicurezza che saranno ingenti e andranno a paralizzare Roma per tutta la giornata. Il che comporta, ovviamente, dei costi.

Al momento non esiste una cifra ufficiale, ma guardando ai costi dei funerali dei precedenti pontefici, si può ipotizzare che la somma per le spese funebri sarà importante, seppure Papa Francesco abbia chiesto una sepoltura semplice e contenuta. I funerali di Giovanni Paolo II nel 2005 costarono circa 5 milioni di euro, mentre quelli del successore Benedetto XVI, molto sobri per sua volontà, sono costati tra i 600mila e il milione e mezzo di euro. Si può ipotizzare che quelli di Bergoglio siano sulle stesse cifre.

Anche perché ci sono alcune voci di spesa per i funerali di un Papa ricorrenti e ripartite così: allestimento di Piazza San Pietro (sedie, maxischermi, sicurezza, logistica) dal costo tra i 200mila e i 500mila euro; servizi di sicurezza e protezione civile (inclusi esercito, carabinieri, vigili del fuoco) tra i 300mila e gli 800mila euro; comunicazione e media (Vatican Media, streaming, ecc.) tra i 100mila e i 200mila euro; spese liturgiche, sepoltura e protocollo tra i 50mila e i 100mila euro.

Per quanto riguarda la sepoltura, invece, le spese non saranno coperte dalla Santa Sede ma c'è stata una donazione da parte di un benefattore anonimo, il cui nome probabilmente resterà per sempre un mistero e di cui Papa Francesco ha parlato nel suo testamento a proposito del luogo in cui sarà tumulato, e cioè la Basilica di Santa Maria Maggiore.