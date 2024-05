video suggerito

Chi vince le elezioni europee 2024 in Italia, gli ultimi sondaggi sui principali partiti e candidati Chi vincerà le elezioni europee 2024 dell’8 e 9 giugno? Gli ultimi sondaggi politici sulle intenzioni di voto prima dell’appuntamento ai seggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Pietro Forti

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni europee 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chi vincerà le elezioni europee 2024 dell'8 e 9 giugno? Nel weekend del voto, i seggi saranno aperti sabato dalle 14 alle 22 e domenica dalle 7 alle 23. I cittadini europei sono chiamati a eleggere i rappresentanti del Parlamento Europeo: le elezioni si tengono ogni cinque anni e l’Italia eleggerà 76 parlamentari. Le liste dei candidati eurodeputati per i partiti italiani sono state consegnate lo scorso primo maggio: sulla scheda, accanto al simbolo sarà possibile indicare un massimo di tre preferenze, purché di genere diverso. Chi vorrà indicare due preferenze per candidati uomini potrà farlo solo alternandole con una per una donna, e viceversa.

In questi ultimi giorni sono usciti diversi sondaggi politici sulle elezioni politiche. Negli ultimi quindici giorni prima del voto, per la legge 28 del 2000, non sarà più possibile pubblicare sondaggi fino alla chiusura delle operazioni di voto, "anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto", come recita il testo della legge. Ecco, quindi, gli ultimi sondaggi prima del voto.

La Supermedia dei sondaggi politici di YouTrend

La media di tutti i sondaggi proposta da YouTrend per Agi dà Fratelli d'Italia ancora saldamente come primo partito con il 27,2%, ma in lieve calo (-0,4%). Il Partito Democratico invece è in crescita e non è mai stato così vicino al partito di Giorgia Meloni nelle previsioni di voto: si attesta al 20,6%, in rialzo dello 0,5% rispetto all'ultima supermedia. Guadagna così quasi un punto percentuale su FdI e stacca di quasi cinque punti il Movimento 5 Stelle, fermo al 15,9%. È testa a testa, invece, tra alleati nel centrodestra: Forza Italia e Lega sono rispettivamente all'8,6% e all'8,4%.

Cosa dice il sondaggio di BiDiMedia

Secondo l'ultimo sondaggio BiDiMedia sia Fratelli d'Italia sia Partito Democratico crescono e guadagnano lo 0,6%, mentre il Movimento 5 stelle perderebbe quasi un punto percentuale (-0,9%) fermandosi al 15,7%. Buone notizie invece per la Lega di Matteo Salvini, che torna a crescere (0,5%) dopo mesi difficili, e si attesta all'8,8%, vicino ai livelli delle elezioni politiche. Sopra l'8% anche Forza Italia. Altre tre liste, secondo le rilevazioni di BiDiMedia, supererebbero la soglia di sbarramento del 4%: Stati Uniti d'Europa (4,9%), Alleanza Verdi-Sinistra (4,3%) e Azione (4%).

Il sondaggio Demopolis dell'8 maggio

Fratelli d'Italia è il primo partito con il 27,2% ed è in crescita (+0,2%), ma secondo l'ultimo sondaggio Demopolis il divario con il Partito Democratico si è ridotto: il soggetto politico guidato da Elly Schlein sale al 20,7%, con una crescita di oltre mezzo punto (+0,7%). Il Movimento 5 Stelle invece perde terreno: è al 15%, con un calo dello 0,8%, mezzo punto sotto il risultato delle ultime politiche. Forza Italia e Lega sono separati solo da un decimo di punto percentuale, rispettivamente all'8,6% e all'8,5%.

Cosa dice il sondaggio di Emg

Nell'ultimo sondaggio Emg, Fratelli d'Italia stacca il Partito Democratico di 6 punti, ma il Pd supera per la prima volta la soglia psicologica del 21%, vicino al risultato ottenuto alle ultime elezioni europee e oltre due punti sopra la percentuale ottenuta nelle politiche del 2022. Fermo al 16%, invece, il Movimento 5 Stelle. Per il secondo posto nella coalizione di centrodestra è testa a testa tra Forza Italia e Lega, pari all'8,5%. Secondo le rilevazioni di Emg, solo un'altra lista entrerebbe al Parlamento europeo: Stati Uniti d'Europa, il soggetto sostenuto da +Europa e da Italia Viva, cresciuto fino al 5%.

Il sondaggio Swg sulle intenzioni di voto

Nel sondaggio Swg per La7 Fratelli d'Italia, stabile al 26,6%, è il primo partito, a circa 18 punti percentuali dagli alleati di governo: la Lega sale all'8,8% e si conferma secondo partito, mentre Forza Italia si ferma all'8,5%. Salgono anche Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: gli alleati nel centrosinistra si attestano rispettivamente al 20,6% e al 16,1%. Nel campo delle opposizioni, altri tre partiti superano la soglia del 4%. Stati Uniti d'Europa sfiora il 5% e Azione di Carlo Calenda tocca il 4,5%. Entrerebbe in Parlamento europeo anche Alleanza Verdi-Sinistra, che cresce fino al 4,6%.

Il sondaggio Quorum/YouTrend del 6 maggio

Secondo il sondaggio Quorum/YouTrend realizzato per Sky calano tutti e tre i maggiori partiti italiani. Fratelli d'Italia sarebbe al 27,3% (-0,3%); il Partito Democratico perde un decimo di punto percentuale, ma rimane sopra il 20%; il Movimento 5 Stelle perde lo 0,3% e scende al 16%. Torna invece a crescere la Lega (+0,3%), che raggiunge Forza Italia, stabile all'8,3%. In lieve aumento le quote di Stati Uniti d'Europa, la lista di +Europa e di Italia Viva, e di Alleanza Verdi-Sinistra: guadagnano entrambe lo 0,1% e si attestano rispettivamente al 4,6% e al 4,5%.

Cosa dice il sondaggio Dire/Tecnè

Il divario tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico si accorcia, ora è di sette punti: nel sondaggio Dire-Tecnè il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,2%, mentre i dem crescono (+0,3%). Lieve flessione per il Movimento 5 Stelle (0,1%). Stabile sopra il 10% Forza Italia, che stacca la Lega di quasi due punti e mezzo: il Carroccio cresce leggermente ed è al 7,8%. Perde terreno Stati Uniti d'Europa, comunque sopra la soglia di sbarramento con il 4,6%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra tocca il 4%. Stabile, ma fuori dal Parlamento europeo sarebbe Azione, ferma al 3,8%.