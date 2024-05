video suggerito

Sondaggi politici, alle europee Fdi primo partito, Pd sopra la soglia del 20%. Sfida Lega-Forza Italia Il sondaggio di Piave Digital Agency, pubblicato da Fanpage.it in vista delle prossime elezioni europee, mostra una situazione di testa a testa tra la Lega e Forza Italia. Fdi è sempre primo partito, subito seguito dal Pd.

A cura di Annalisa Cangemi

Mancano ormai pochi giorno al voto per il Parlamento europeo, che si svolgerà l'8 e il 9 giugno 2024. Secondo un sondaggio realizzato su tutto il territorio nazionale in un periodo compreso tra il 13 e il 20 maggio 2024 da Piave Digital Agency, un'agenzia di comunicazione politica e marketing digitale, in vista delle prossime elezioni europee, emerge un dato poco rassicurante sull'affluenza. Da quanto risulta infatti, la percentuale di cittadini che prevede di recarsi alle urne è piuttosto bassa: secondo l'analisi effettuata dalla "data company" per Fanpage.it, e pubblicata oggi, la percentuale di affluenza sarà del 51%.

Il 27% degli intervistati dichiara di non sapere per chi votare e di essere ancora indeciso, mentre il 20,8% dice che non andrà a votare oppure presenterà scheda bianca.

Preferenze di voto degli italiani per le elezioni europee

Alla domanda ‘Se domani si svolgessero le elezioni europee, per quale partito voterebbe?', il 26,4% degli intervistati ha indicato il partito della premier, Fratelli d'Italia, che risulta quindi stabilmente in testa alla classifica. Una situazione molto diversa dalle precedenti europee del 2019, quando Fdi raggiunse una percentuale poco sopra il 6%. Al secondo posto nel sondaggio di Piave Digital Agency per Fanpage.it troviamo il Partito Democratico di Elly Schlein, sopra la soglia del 20%, un traguardo importante, se si considera che alle ultime europee del 2019 il Pd prese il 22,7%, mentre alle politiche del 2022 fece registrare un calo, scendendo al 19,1%. In calo rispetto alle ultime elezioni europee è il M5s, che allora ottenne il 17%, mentre oggi avrebbe, secondo questa rilevazione, il 15,9%.

Testa a testa tra Lega e Forza Italia alle europee

Nella maggioranza la sfida che continua a tenere banco è quella tra il partito di Salvini e il partito guidato da Tajani: per i due la posta in gioco è altissima, ottenere una buona percentuale di voti significa guadagnare rispetto all'altro una posizione di maggior prestigio all'interno della coalizione. Secondo il sondaggio avrebbe la meglio Forza Italia, con l'8,5% delle preferenze. Mentre la Lega è data all'8,1%.

Avs e Azione sopra la soglia di sbarramento

Le liste che superano la soglia di sbarramento del 4%, che la soglia sotto la quale non si ottengono seggi al Parlamento europeo, sono tre: si tratta della lista di Alleanza Verdi Sinistra, che è data al 5,1%; la lista del partito di Carlo Calenda, Azione, che arriverebbe al 4,5%; e la lista di scopo Stati Uniti d'Europa, nata dall'alleanza tra Matteo Renzi e Emma Bonino, che arriverebbe a toccare la soglia del 4%. Al di sotto di questo limite, e dunque fuori dal Parlamento Ue, ci sono invece Pace terra e dignità di Michele Santoro, al 2,1%, e Libertà di Cateno De Luca con il 2,1%.