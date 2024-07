video suggerito

Quali partiti vanno meglio nei sondaggi politici un mese dopo le Europee Esattamente un mese fa si votava per le elezioni europee 2024: oggi, Fratelli d'Italia è saldamente il primo partito ma il Pd è più vicino, a pochi punti di distanza. Forza Italia ha superato sia la Lega che il Movimento 5 stelle, e lo schieramento centrista si conferma in difficoltà. Sono i risultati del sondaggio politico Dire-Tecnè.

A cura di Luca Pons

Un mese fa si chiudevano i seggi per le elezioni europee, e i risultati di quel voto hanno cambiato in parte gli equilibri tra i partiti italiani. Anche il nuovo sondaggio politico di Tecnè per l'agenzia Dire mostra che Fratelli d'Italia è saldamente in testa e il Pd si trova a circa quattro punti, mentre Forza Italia arriva in doppia cifra e stacca sia la Lega che il Movimento 5 stelle.

Fratelli d'Italia è al 28,7% con un leggero calo dello 0,1% rispetto alla rilevazione della settimana scorsa. Per il partito di Giorgia Meloni è ancora indiscusso il primo posto nelle preferenze degli italiani, per quanto al momento FdI non si avvicini alla soglia del 30% dei voti. Nel resto del centrodestra, Forza Italia arriva al 10% crescendo dello 0,2%: il partito di Antonio Tajani raggiunge così la doppia cifra. FI con questo risultato sarebbe non solo la seconda forza della maggioranza, ma anche il terzo partito nel Paese. Resta ben più distante la Lega: 8,7% dei voti, con un -0,1% nei consensi.

Il Partito democratico arriva al 24,6% aggiungendo un +0,1% ai risultati registrati una settimana fa. Per i dem di Elly Schlein è un dato ben più alto di quello segnalato prima del voto delle europee, che oscillava da tempo tra il 19% e il 21%. Ora il Pd sulla carta si trova a circa quattro punti da Fratelli d'Italia: una distanza significativa, ma quasi dimezzata rispetto a un mese fa.

Ben più negativo il risultato del Movimento 5 stelle: 9,6% in questa rilevazione, uguale alla settimana scorsa. Per il M5s la batosta delle europee (dove hanno ottenuto il 9,9%) sembrerebbe aver avuto un effetto nei consensi, scesi di diversi punti rispetto a prima del voto. Al contrario, è cresciuta molto l'Alleanza Verdi-Sinistra, che ora si conferma al 6,7%, con un calo dello 0,1% in una settimana.

Tra i partiti con consensi più bassi, è in difficoltà Azione di Carlo Calenda, che ottiene il 3,2% e scende dello 0,2% rispetto alla scorsa rilevazione. L'altro partito dell'ex Terzo polo, Italia viva di Matteo Renzi, è all'1,9%, anche se è cresciuto dello 0,2% negli ultimi sette giorni. Invece +Europa, partito che con Iv aveva provato a comporre uno schieramento europeista al voto di un mese fa, è relativamente stabile al 2% (-0,1%). Infine, c'è Pace terra dignità di Michele Santoro, che alle europee ha ottenuto un risultato sopra le aspettative e oggi arriva al 2,1%, con una leggera flessione dello 0,1%.