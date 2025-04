video suggerito

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia crolla e si allontana dal 30%: bene M5s e Lega FdI registra il calo più netto e scende al 28,9%. Lieve flessione per il Pd, mentre il M5s guadagna qualche decimo ed è dato al 12,1%. Nel centrodestra cresce solo la Lega, ma non basta a superare FI. Vediamo come vanno i partiti nell’ultima Supermedia sondaggi di Youtrend. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giulia Casula

287 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fratelli d'Italia perde quasi un punto e retrocede al 28,9%. In leggero calo anche il Partito democratico, mentre il Movimento 5 stelle recupera tre decimi e supera il 12%. Nel centrodestra cresce solo la Lega, che però continua a rimanere dietro Forza Italia. Ecco i risultati dell'ultima Supermedia sondaggi di Youtrend.

FdI perde 0,8 punti, anche il Pd in leggero calo

Con una perdita dello 0,8%, Fratelli d'Italia crolla al 28b,9%. È il calo maggiore tra tutte le forze politiche, che invece registrano tutte oscillazioni più contenute. Non è chiaro a cosa sia imputabile la perdita di Fdi, ma possiamo impotizzare che la strategia adottata dalla premier in politica estera, in bilico tra Donald Trump e l'Unione europea, non abbia premiato. Dopo l'ufficialità dei nuovi dazi Meloni ha espresso parole di critica – le più dure finora – nei confronti dell'alleato americano, ma ha anche cercato di minimizzare la minaccia delle tariffe e ha invitato i colleghi alla prudenza. Per il momento, dunque, la linea continua a essere a favore del dialogo e contraria alle ritorsioni, ma bisognerà vedere se gli elettori decideranno di abbracciarla o meno.

Anche il Partito democratico è in calo, anche se in questo caso la variazione è minima. Parliamo di un -0,2% che non incide così tanto nel posizionamento dei dem, al 22,7%. Tuttavia, il divario con Fratelli d'Italia resta ampio, di oltre sei punti. Finora, il Pd non è riuscito ad accorciare questo stacco al punto da far temere la sua concorrenza, ma le cose potrebbero evolversi diversamente nei prossimi mesi.

Cresce il Movimento 5 Stelle che guadagna lo 0,3% e si attesta al 12,1%. I pentastellati hanno mostrato segnali positivi nelle ultime settimane, seppur insufficienti a recuperare le posizioni perse nell'ultimo anno e mezzo. Domani è attesa la manifestazione lanciata da Giuseppe Conte contro il riarmo e vedremo se la mobilitazione contribuirà a spostare consensi verso il Movimento.

Nel centrodestra l'unico partito a crescere è la Lega, che sale all'8,8%. La variazione è modesta, di appena lo 0,2% e non basta a realizzare il sorpasso sull'alleato di governo. Forza Italia, con cui la competizione è tornata ad accendersi nelle ultime settimane, risulta in lieve calo (-0,1%), ma comunque sopra il Carroccio, al 9,3%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Alleanza Verdi-Sinistra raccoglie il 6,2%, in aumento dello 0,1%, mentre Azione scende nuovamente sotto la soglia di sbarramento, al 2,9% (-0,1%). Italia Viva prende un +0,1% e sta al 2,4%, seguita da +Europa all'1,8% (-0,2%) e da Noi Moderati, allo 0,9% (-0,2%).