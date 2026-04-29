Sondaggi politici, Fratelli d’Italia recupera: la Lega crolla, Vannacci prende il 3,5%
Fratelli d'Italia recupera, al 28,7%. La Lega è ormai crollata, al 7%. I consensi di Vannacci sono al 3,5%, il che rende Futuro Nazionale potenzialmente decisivo in ottica di alleanze per le prossime politiche, a cui manca un anno. In questo momento infatti, il centrosinistra è avanti, guidato dal Pd al 22,2%. Vediamo nel dettaglio l'ultimo sondaggio di Termometro politico.
Le intenzioni di voto
Il partito di Giorgia Meloni conferma la sua egemonia nel panorama nazionale e più precisamente, all'interno del centrodestra. Con il 28,7% delle preferenze, FdI resta a una distanza di sicurezza molto significativa rispetto agli avversari. Tuttavia l'ennesimo terremoto politico scatenato dal caso Minetti e a cui potrebbe legarsi il destino del ministro Nordio, potrebbe cambiare le cose.
Al secondo posto troviamo il Pd, che si attesta al 22,2% dei consensi. Il distacco da FdI resta considerevole: ammonta a 6,5 punti percentuali. Nonostante questo, i dem possono vantare di aver blindato la loro posizione nel centrosinistra, confermandosi come il partito principale di qualsiasi ipotetico schieramento di opposizione (il cosiddetto campo largo per intenderci).
Il Movimento 5 Stelle resta al 12,9%, distanziato dalle formazioni maggiori ma superiore agli altri partiti. Rispetto a FdI infatti, lo stacco è di oltre 15 punti, mentre con il Pd supera i 9. Tuttavia, il Movimento di Giuseppe Conte manterrebbe un suo peso specifico all'interno di una futura allenaza di centrosinistra.
Tornando nel centrodestra, si continua a osservare la dinamica innescata dall'uscita di Roberto Vannacci dalla Lega lo scorso febbraio. Il Carroccio è ormai crollato, al 7% e la contesa per il posto di secondo partner di maggioranza sembra esser definitivamente vinta dagli azzurri. Forza Italia si colloca all'8,2% e certifica il sorpasso ai danni dell'alleato, stabilendo un divario di 1,2 punti percentuali.
A brevissima distanza dalla Lega, appena 0,6 punti, troviamo Alleanza Verdi-Sinistra, che totalizza il 6,4%.
Tra le formazioni minori continua a spiccare Futuro Nazionale di Roberto Vannacci con il 3,5%. Dopo aver eroso consensi a destra il movimento dell'ex generale potrebbe essere decisivo nelle strategie che la maggioranza metterà in atto in vista delle prossime politiche. I suoi voti infatti, potrebbero essere molto preziosi per Meloni.
In questo momento, sommando i dati dei tre partiti di maggioranza, la coalizione di centrodestra totalizza il 43,9%. Un'eventuale alleanza di centrosinistra, allargata a Italia Viva e +Europa, porterebbe a casa il 45,5%. Solo l'ingresso di Vannacci come dicevamo, farebbe salire il centrodestra al 47,4%.
La media dei sondaggi
Ecco la media dei sondaggi di questa settimana con le principali tendenze a sfavore e favore dei singoli partiti.
Fratelli d’Italia
- Tendenza a favore: Lab2101 (29,6%)
- Tendenza a sfavore: Bidimedia (27,7%)
Forza Italia
- Tendenza a favore: Tecné (9%)
- Tendenza a sfavore: Lab2101 (7,2%)
Lega
- Tendenza a favore: Only Numbers (8,2%)
- Tendenza a sfavore: Ixé (6,0%)
Futuro Nazionale
- Tendenza a favore: Sigma (4,1%)
- Tendenza a sfavore: Tecné (2,7%)
Partito Democratico
- Tendenza a favore: Ixé (23,4%)
- Tendenza a sfavore: Lab2101 (20,4%)
Movimento 5 Stelle
- Tendenza a favore: Lab2101 (14,0%)
- Tendenza a sfavore: Only Numbers (12,3%)
Alleanza Verdi e Sinistra
- Tendenza a favore: Bidimedia (7,1%)
- Tendenza a sfavore: Lab2101 (5,8%)
- Azione
- Tendenza a favore: Swg (3,2%)
- Tendenza a sfavore: Piepoli (2,5%)
Italia Viva/Casa Riformista
- Tendenza a favore: Lab2101 (2,9%)
- Tendenza a sfavore: Bidimedia (2%)
+Europa
- Tendenza a favore: Lab2101 (2,2%)
- Tendenza a sfavore: Piepoli e Bidimedia (1%)