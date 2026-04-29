Iran, la guerra in diretta: Trump: “Teheran al collasso, vogliono che apriamo Hormuz”. Iran: “Per noi la guerra non è finita”. Israele bombarda il Libano

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 29 aprile in tempo reale. Trump afferma che l'Iran ha chiesto la fine del blocco statunitense sullo stretto di Hormuz: “Sono al collasso”. Iran: "Per noi la guerra non è finita". Israele continua a bombardare il Libano meridionale e l'esercito israeliano ha annunciato che altri due suoi soldati sono rimasti feriti negli attacchi in corso nella zona. I prezzi del petrolio continuano a salire.
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Due soldati israeliani feriti nel sud del Libano
L'esercito israeliano afferma che i soldati sono rimasti feriti in un attacco condotto da due combattenti nel villaggio di Silwad la scorsa notte. Secondo quanto riferito, uno dei combattenti è stato ucciso e l'altro arrestato, mentre i soldati feriti sono stati evacuati per ricevere cure mediche.
Libano, otto morti in attacchi Israele tra cui tre paramedici
Otto morti e diversi feriti, è il bilancio degli attacchi israeliani avvenuti nella serata di ieri in Libano. Lo riferisce il ministero della Salute di Beirut. Nel dettaglio cinque persone, tra cui tre paramedici, sono perite in un raid aereo su Majdal Zoun e altre due vittime sono state segnalate in un altro bombardamento su Jebchit, dove si contano inoltre 13 feriti. "Israele continua a violare il diritto internazionale e le convenzioni che proteggono i civili", ha dichiarato il presidente libanese, Joseph Aoun. Le forze armate di Tel Aviv, da parte loro, hanno comunicato la distruzione di una rete di tunnel utilizzata da Hezbollah nel Sud del Paese dei cedri.
I prezzi del petrolio aumentano ancora
I prezzi del petrolio aumentano ancora in seguito alle notizie secondo cui Trump starebbe estendendo il blocco dei porti iraniani. Il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi, ha riferito martedì sera che Trump ha scelto di continuare a strangolare l'economia e le esportazioni di petrolio dell'Iran, impedendo le spedizioni da e verso i suoi porti.
I future sul petrolio Brent con scadenza a giugno sono aumentati di 52 centesimi, pari allo 0,47%, raggiungendo quota 111,78 dollari al barile alle 01:54 GMT. Si tratta dell'ottavo giorno consecutivo di rialzi. Con la scadenza del contratto di giugno prevista per giovedì, il contratto di luglio, più scambiato, si attestava a 104,84 dollari, in rialzo dello 0,4%.
Nel frattempo, i futures del petrolio WTI (West Texas Intermediate) statunitense con scadenza a giugno sono saliti di 57 centesimi, pari allo 0,57%, attestandosi a 100,50 dollari al barile. Questo dato segue un significativo rialzo del 3,7% nella sessione precedente, con prezzi in aumento in sette degli ultimi otto giorni di negoziazione.
Israele continua a bombardare il Libano meridionale
Le forze israeliane continuano gli attacchi nel Libano meridionale. L'agenzia di stampa nazionale libanese riferisce che le forze israeliane hanno lanciato attacchi aerei sulla città di Hanine all'alba, distruggendo diverse abitazioni. Il raid fa seguito agli attacchi israeliani nella città di Naqoura, dove durante la notte si sono udite delle esplosioni,e ai raid aerei e agli attacchi armati nella città di Khiam, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa NNA.
Bessent: “L’Iran produrrà meno petrolio a causa del blocco di Hormuz”
"A seguito della campagna di massima pressione, l'inflazione a Teheran è raddoppiata e la sua valuta si è rapidamente deprezzata. L'isola di Kharg, il principale terminale di esportazione petrolifera iraniano, sta per raggiungere la sua capacità massima di stoccaggio, il che costringerà il regime a ridurre la produzione di petrolio, con conseguente perdita di entrate pari a circa 170 milioni di dollari al giorno e danni permanenti alle infrastrutture petrolifere iraniane". Lo ha scritto su X il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent. "Il Dipartimento del Tesoro continuerà a esercitare la massima pressione e qualsiasi persona, nave o entità che agevoli flussi illeciti verso Teheran rischia di essere soggetta a sanzioni statunitensi", ha aggiunto.
Iran: "Per noi la guerra non è finita con il cessate il fuoco"
"Noi non consideriamo la guerra finita dal giorno in cui i combattimenti si sono fermati e c'è stato il cessate il fuoco". Lo ha detto in un video, ripreso da Al Jazeera, il portavoce dell'esercito iraniano Mohammad Akraminia. "Non ci fidiamo degli Usa e dei nostri nemici – ha aggiunto – Abbiamo continuato allo stesso modo rispetto a quando era in corso la guerra ad aggiornare la nostra lista di bersagli. Abbiamo continuato l'addestramento e usato l'esperienza della guerra e abbiamo sia prodotto che aggiornato i nostri equipaggiamenti. Per noi, la situazione è ancora una situazione di guerra".
Trump alla cena con re Carlo: "Gli Usa hanno sconfitto l'Iran"
Donald Trump ha detto alla cena di Stato per re Carlo che gli Stati Uniti hanno vinto "militarmente" sull'Iran. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno "andando molto bene" nella guerra contro l'Iran. "Abbiamo sconfitto militarmente l'avversario", ha aggiunto. "Non permetteremo mai a quell'avversario, Charles è d'accordo con me, non permetteremo mai a quell'avversario di dotarsi di un'arma nucleare". Il presidente americano ha proseguito affermando che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno combattuto fianco a fianco, "fieri e trionfanti, contro le forze del comunismo, del fascismo e della tirannia".
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 29 aprile
Trump afferma che l'Iran ha chiesto la fine del blocco statunitense sullo stretto di Hormuz: “Sono al collasso”. Iran: "Per noi la guerra non è finita". Israele continua a bombardare il Libano meridionale e l'esercito israeliano ha annunciato che altri due suoi soldati sono rimasti feriti negli attacchi in corso nella zona. I prezzi del petrolio continuano a salire in seguito alle notizie secondo cui Trump avrebbe incaricato i suoi collaboratori di prepararsi a un blocco prolungato dei porti iraniani. Il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent afferma che la "campagna di massima pressione" degli Stati Uniti è costata all'Iran "decine di miliardi di dollari di entrate" e lo costringerà presto a ridurre la produzione di petrolio. L'Iran ha presentato una denuncia alle Nazioni Unite per il sequestro di navi iraniane da parte degli Stati Uniti, definendo tali atti "pirateria".