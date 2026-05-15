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Sondaggi politici, centrodestra ancora giù: Fratelli d’Italia ai minimi, Lega di nuovo sotto il 7%

Prosegue il calo del centrodestra nei sondaggi. FdI è al livello più basso degli ultimi due anni, la Lega torna sotto la soglia del 7% e anche Forza Italia retrocede. Lieve flessione per il centrosinistra che resta stabile. Ecco l’ultimo sondaggio di Termometro Politico.
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A cura di Giulia Casula
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Prosegue l'arretramento del centrodestra nei sondaggi. Fratelli d'Italia scende al livello più basso degli ultimi due anni, al 28,4%, la Lega torna sotto la soglia del 7% e anche Forza Italia retrocede a quota 8%. Più contenuto il calo del centrosinistra che tutto sommato si mantiene stabile, guidato dal Pd. È il quadro che emerge dalla media dei sondaggi di Termometro Politico che mette a confronto le rilevazioni di 7 istituti: TP, Piepoli, Bidimedia, Only Numbers, Swg, Eumetra e Demos. Vediamola nel dettaglio.

Le intenzioni di voto

Il dato più rilevante è riguarda il centrodestra. Il sondaggio fotografa la discesa di tutti della maggioranza che non sembrano essersi ancora ripresi dopo la sconfitta referendaria e gli scandali che hanno travolto il governo, dalle dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè, passando per il caso Minetti fino alle tensioni con il ministro Alessandro Giuli. Fratelli d’Italia mantiene il primo posto ma scende al 28,4%, il minimo degli ultimi due anni.

La più colpita continua ad essere la Lega. Il partito di Matteo Salvini si trova di nuovo sotto il 7%, al 6,9%. In questa rilevazione pure Forza Italia, finora la formazione meno investita dal calo rispetto al resto della coalizione, retrocede all'8%. Un livello che non toccava da più di un anno.

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Bene invece Futuro Nazionale, che si conferma potenzialmente decisivo per l'attuale maggioranza. Il partito di Roberto Vannacci sale al 3,6%. I suoi voti potrebbero fare la differenza alle elezioni del prossimo anno.

Anche nel centrosinistra si registra qualche flessione, seppur di minore entità. Il Pd si ferma al 22%, in calo rispetto al mese precedente, mentre il Movimento 5 Stelle resta abbastanza stabile. Il partito di Giuseppe Conte ottiene il 12,7%, in linea con le rilevazioni precedenti. Nota positiva per Alleanza Verdi-Sinistra che cresce leggermente, posizionandosi al 6,5%.

Stabili ma decisamente distanti gli altri due possibili partner della coalizione progressista: Italia Viva raccoglie il 2,5%, mentre +Europa totalizza l'1,5%. Resta fuori dagli schieramenti (per ora) Azione. Nell'ultima settimana il partito di Carlo Calenda è riuscito a guadagnare consenso e ora si attesta al 3,1%.

Le tendenze a favore e a sfavore per ogni partito

Riportiamo qui di seguito le tendenze a favore e sfavore per ogni singolo partito:

Fratelli d’Italia

  • Tendenza a favore: Piepoli (29,0%)
  • Tendenza a sfavore: Bidimedia (27,8%)

Forza Italia

  • Tendenza a favore: Only Numbers (8,5%)
  • Tendenza a sfavore: Swg (7,5%)

Lega

Tendenza a favore: Only Numbers (8,0%)

Tendenza a sfavore: Swg (6,1%)

Futuro Nazionale 

  • Tendenza a favore: Demos (4,0%)
  • Tendenza a sfavore: Bidimedia (3,3%)

Alleanza Verdi e Sinistra

  • Tendenza a favore: Piepoli (7,0%)
  • Tendenza a sfavore: Demos (5,8%)

Partito Democratico

  • Tendenza a favore: Bidimedia (22,5%)
  • Tendenza a sfavore: Piepoli e Demos (21,5%)

Movimento 5 Stelle

  • Tendenza a favore: Bidimedia, Piepoli e Demos (13,0%)
  • Tendenza a sfavore: Only Numbers (12,3%)

Azione

  • Tendenza a favore: Demos e Swg (3,5%)
  • Tendenza a sfavore: Piepoli (2,5%)

Italia Viva / Casa Riformista

  • Tendenza a favore: Piepoli (3,0%)
  • Tendenza a sfavore: Demos (2,0%)

+Europa

  • Tendenza a favore: Demos (2,1%)
  • Tendenza a sfavore: Piepoli (1,0%)
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