Sondaggi politici, centrodestra ancora giù: Fratelli d’Italia ai minimi, Lega di nuovo sotto il 7%

Prosegue il calo del centrodestra nei sondaggi. FdI è al livello più basso degli ultimi due anni, la Lega torna sotto la soglia del 7% e anche Forza Italia retrocede. Lieve flessione per il centrosinistra che resta stabile. Ecco l’ultimo sondaggio di Termometro Politico.

Prosegue l'arretramento del centrodestra nei sondaggi. Fratelli d'Italia scende al livello più basso degli ultimi due anni, al 28,4%, la Lega torna sotto la soglia del 7% e anche Forza Italia retrocede a quota 8%. Più contenuto il calo del centrosinistra che tutto sommato si mantiene stabile, guidato dal Pd. È il quadro che emerge dalla media dei sondaggi di Termometro Politico che mette a confronto le rilevazioni di 7 istituti: TP, Piepoli, Bidimedia, Only Numbers, Swg, Eumetra e Demos. Vediamola nel dettaglio.

Le intenzioni di voto

Il dato più rilevante è riguarda il centrodestra. Il sondaggio fotografa la discesa di tutti della maggioranza che non sembrano essersi ancora ripresi dopo la sconfitta referendaria e gli scandali che hanno travolto il governo, dalle dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè, passando per il caso Minetti fino alle tensioni con il ministro Alessandro Giuli. Fratelli d’Italia mantiene il primo posto ma scende al 28,4%, il minimo degli ultimi due anni.

La più colpita continua ad essere la Lega. Il partito di Matteo Salvini si trova di nuovo sotto il 7%, al 6,9%. In questa rilevazione pure Forza Italia, finora la formazione meno investita dal calo rispetto al resto della coalizione, retrocede all'8%. Un livello che non toccava da più di un anno.

Bene invece Futuro Nazionale, che si conferma potenzialmente decisivo per l'attuale maggioranza. Il partito di Roberto Vannacci sale al 3,6%. I suoi voti potrebbero fare la differenza alle elezioni del prossimo anno.

Anche nel centrosinistra si registra qualche flessione, seppur di minore entità. Il Pd si ferma al 22%, in calo rispetto al mese precedente, mentre il Movimento 5 Stelle resta abbastanza stabile. Il partito di Giuseppe Conte ottiene il 12,7%, in linea con le rilevazioni precedenti. Nota positiva per Alleanza Verdi-Sinistra che cresce leggermente, posizionandosi al 6,5%.

Stabili ma decisamente distanti gli altri due possibili partner della coalizione progressista: Italia Viva raccoglie il 2,5%, mentre +Europa totalizza l'1,5%. Resta fuori dagli schieramenti (per ora) Azione. Nell'ultima settimana il partito di Carlo Calenda è riuscito a guadagnare consenso e ora si attesta al 3,1%.

Le tendenze a favore e a sfavore per ogni partito

Riportiamo qui di seguito le tendenze a favore e sfavore per ogni singolo partito:

Fratelli d’Italia

Tendenza a favore: Piepoli (29,0%)

Tendenza a sfavore: Bidimedia (27,8%)

Forza Italia

Tendenza a favore: Only Numbers (8,5%)

Tendenza a sfavore: Swg (7,5%)

Lega

Tendenza a favore: Only Numbers (8,0%)

Tendenza a sfavore: Swg (6,1%)

Futuro Nazionale

Tendenza a favore: Demos (4,0%)

Tendenza a sfavore: Bidimedia (3,3%)

Alleanza Verdi e Sinistra

Tendenza a favore: Piepoli (7,0%)

Tendenza a sfavore: Demos (5,8%)

Partito Democratico

Tendenza a favore: Bidimedia (22,5%)

Tendenza a sfavore: Piepoli e Demos (21,5%)

Movimento 5 Stelle

Tendenza a favore: Bidimedia, Piepoli e Demos (13,0%)

Tendenza a sfavore: Only Numbers (12,3%)

Azione

Tendenza a favore: Demos e Swg (3,5%)

Tendenza a sfavore: Piepoli (2,5%)

Italia Viva / Casa Riformista

Tendenza a favore: Piepoli (3,0%)

Tendenza a sfavore: Demos (2,0%)

+Europa