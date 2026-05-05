Sondaggi politici, tutto il centrodestra è in calo: Fratelli d’Italia perde più degli altri partiti

Settimana negativa per la maggioranza. Tutti i partiti di centrodestra calano, Fratelli d'Italia più di tutti. Sale invece il Partito Democratico. Balzo in avanti anche per Alleanza Verdi-Sinistra che riesce a superare la Lega e ad avvicinarsi a Forza Italia. Lieve calo per il Movimento 5 Stelle. Stabile Futuro Nazionale di Vannacci. Vediamo nel dettaglio l'ultimo sondaggio di Swg.

Le intenzioni di voto

Fratelli d'Italia si conferma saldamente in cima alle preferenze degli italiani. Il partito guida la classifica con il 28,8% dei consensi. Tuttavia, registra la flessione negativa più marcata riportando un calo dello 0,3% rispetto alla settimana precedente. Un dato che può essere ricondotto alla difficile fase politica in cui si trova il partito di governo, alle prese con le conseguenze economiche della crisi in Iran e con gli scandali che hanno travolto la maggioranza (in ultimo il caso della grazia a Minetti che ha coinvolto direttamente il ministro della Giustizia Carlo Nordio).

Al secondo posto troviamo il Partito Democratico, che si attesta al 21,8%. Il partito mostra un guadagno dello 0,2% che gli permette di ridurre la distanza dalla vetta, portando il divario con FdI a sette punti percentuali. A chiudere il pomicio c'è il Movimento 5 Stelle, che ottiene il 12,4%. Il movimento subisce una leggera limatura dello 0,1%.

Anche Forza Italia cala, dello 0,2%, posizionandosi al 7,5%. Nonostante la flessione, gli azzurri mantengono un vantaggio di 1,4 punti percentuali sulla Lega, che si ferma al 6,1% e registra a sua volta un calo dello 0,1%. Dall'uscita di Vannacci gli equilibri nel centrodestra sono cambiati e il Carroccio è ormai definitivamente retrocesso a terzo partner di maggioranza.

Un risultato di rilievo è quello ottenuto da Alleanza Verdi-Sinistra, che raccoglie il 6,9% dei consensi (uno dei livelli più alti dell'ultimo periodo). Il partito di Bonelli e Fratoianni registra un incremento dello 0,2% che gli permette di posizionarsi più in alto nella classifica. Ora Avs supera la Lega e tallona FI.

Scendendo sotto la soglia del 5%, troviamo i due partiti che al momento si collocano al di fuori delle dinamiche di coalizione: Futuro Nazionale di Vannacci si attesta al 3,6%, stabile rispetto alla settimana precedente. Azione di Carlo Calenda egue da vicino al 3,5%, con un lieve incremento dello 0,1%. Tra i partiti che gravitano attorno all'orbita del campo largo invece si segnala Italia Viva, che ottiene il 2,5% e fa registrare un segno positivo, crescendo dello 0,2% e +Europa al 1,6% (+0,1%). Chiude la classifica Noi Moderati al 1,2% (+0,1%).