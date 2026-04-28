Sondaggi politici, questa settimana calano tutti i partiti del centrodestra: giù Lega, Forza Italia e Fdi

L’ultimo sondaggio di Swg segnala un calo per i primi quattro partiti italiani: ma è il centrodestra nel suo complesso a scendere maggiormente nei consensi questa settimana. La Lega di Salvini è il partito che più avverte il calo: -0,3% in sette giorni.

L'ultimo sondaggio Swg per il Tg di La7 condotto da Mentana, pubblicato ieri, 27 aprile, mostra un quadro abbastanza stabile per i principali partiti italiani. La rilevazione naturalmente non tiene conto delle ultime novità che hanno coinvolto il governo, con il caso della grazia a Nicole Minetti che ha investito il ministro della Giustizia Nordio, ora nel mirino delle opposizioni.

Fratelli d'Italia si conferma primo partito italiano ancora una volta, nonostante faccia registrare una flessione dello 0,2%: il partito di Meloni è dato al 29,1% (era al 29,3% una settimana fa) mentre il Partito Democratico di Schlein resta saldamente in seconda posizione al 21,6%, invariato rispetto alla rilevazione diffusa il 20 aprile.

Sempre nel campo del centrosinistra, ci segnala un leggero aumento per il M5s, che passa in sette giorni dal 12,4% al 12,5% (+ 0,1%). Nessuna variazione per Alleanza Verdi Sinistra: rimane al 6,7%, a un punto di distanza dagli azzurri.

Per il centrodestra nel complesso è un momento di difficoltà, in base alle ultime intenzioni di voto: tutti i principali partiti della maggioranza risultano in calo di consensi. La Lega di Salvini in particolare fa registrare il calo più significativo della settimana: il Carroccio perde lo 0,3% e si porta al 6,2%; mentre Forza Italia, al quarto posto, scivola leggermente al 7,7%, con una perdita di consenso dello 0,1%, rispetto alle stime del 20 aprile scorso.

Più indietro troviamo Futuro Nazionale di Vannacci, che guadagna terreno salendo al 3,6%, dal 3,4% di una settimana fa. Il partito del generale sorpassa Azione, che cresce comunque di un decimale, e arriva al 3,4% (+ 0,1% rispetto al 20 aprile scorso). Al contrario, Italia Viva arretra leggermente fermandosi al 2,3% (-0,1% rispetto a sette giorni fa). Mentre restano cristallizzate ai valori del sondaggio precedente le percentuali di +Europa e Noi Moderati. Infine rimane una grossa fetta di indecisi, cge preferisce non esprimersi: fa parte di questa categoria il 29% degli intervistati.