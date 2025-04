video suggerito

Sondaggi politici, la Lega è l'unico partito del centrodestra a guadagnare consenso questa settimana Secondo l'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, l'unico partito della maggioranza Meloni a guadagnare qualcosa questa settimana è la Lega di Matteo Salvini, che va su all'8,3%.

A cura di Annalisa Cangemi

Situazione piuttosto stabile questa settimana nella classifica dei principali partiti politici italiani. Nessuna variazione questa settimana per le prime tre posizioni, con Fratelli d'Italia al primo posto, con il 29,7% (-0,1% nel mese), esattamente come nella rilevazione precedente.

È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 2 e il 3 aprile. Il Partito Democratico segue con il 22,3% (-0,1% nel mese), invariato, rispetto a sette giorni fa. Poi troviamo, Forza Italia ferma all'11,5% (+0,2% nel mese).

Il M5s abbandona dunque la terza posizione, e scende all'11,3% (-0,2 in sette giorni), anche se questo sondaggio è stato effettuato prima della grande manifestazione di ieri contro il riarmo, che potrebbe aver fatto guadagnare punti ai pentastellati. Più staccata la Lega, che oggi ha ufficializzato la rielezione di Matteo Salvini alla guida del partito, fino al 2029: il Carroccio è all'8,3%, e guadagna uno 0,1% rispetto alla scorsa settimana (+0,2% nel mese). Chiudono Avs al 6% (+0,1), Azione al 2,9% (-0,1%), Italia Viva al 2,1% (-0,1) e +Europa all'1,9% (+0,1%).

La classifica dei leader italiani

La premier Giorgia Meloni è sempre la leader più gradita degli italiani con un consenso che resta stabile rispetto alla scorsa settimana. Il dato emerge sempre dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 2 e il 3 aprile.

La presidente del consiglio può contare sul 46% dei consensi degli italiani (-0,2% in un mese). Al secondo posto il numero uno di Forza Italia, Antonio Tajani con il 39,3% delle preferenze. Il ministro degli Esteri guadagna lo 0,1% nel mese. Segue più staccata Elly Schlein: alla segretaria dem vanno il 30,4% dei consensi (-0,1% in una settimana, -0,3% in un mese).

Subito fuori dal podio il presidente M5S, Giuseppe Conte con il 30%, un -0,2% in sette giorni. Seguono Matteo Salvini al 26,5% (+0,2%), Emma Bonino al 20,3% (-0,1%) e Carlo Calenda al 19% (-0,1%). Angelo Bonelli è al 16 (+0,1), Nicola Fratoianni al 15,7%. Infine, Matteo Renzi al 14,2% (+0,1 rispetto a una settimana fa).

Sale leggermente la fiducia degli italiani nel governo

Sale al 41,8% (+0,2% rispetto a una settima fa e -0,3% sul mese) il consenso degli italiani verso il Governo di Giorgia Meloni. In calo dello 0,1% rispetto alla scorsa settimana la quota di quelli che non hanno fiducia nell'esecutivo, ora al 50,4% (+0,2% sul mese). Scendono gli indecisi: non sa il 7,8% (-0,1% rispetto a sette giorni fa).