video suggerito

Sondaggi politici, chi cresce di più tra Fratelli d’Italia e Pd: la classifica dei consensi Fdi e Pd calano leggermente, ma restano rispettivamente al primo e secondo posto nei consensi. M5s e Forza Italia invece, sono in crescita, entrambi all’11,5%. Lo stacco con la Lega in questo caso, supera i tra punti percentuali. Ecco l’ultimo sondaggio di Dire-Tecnè. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il consenso di Fratelli d'Italia resta stabile ed è al primo posto nelle preferenze degli elettori. Il Partito democratico è secondo, in calo. Forza Italia e Movimento 5 Stelle, entrambi in crescita, raccolgono la stessa percentuale di consensi (11,5%). Più giù invece, la Lega. Vediamo nel dettaglio i risultati dell'ultimo monitoraggio realizzato da Dire-Tecnè.

Chi guadagna voti e chi crolla

Fratelli d'Italia è al 29,7% e perde lo 0,1% nell'ultimo mese. Nessuna sorpresa, insomma. Il partito è primo e conferma l'andamento registrato da inizio anno, che lo vede vicino al 30% e distante da tutte le altre forze politiche, di cui non teme la concorrenza.

Anche il Partito democratico registra un calo, che si concentra nell'ultima settimana ed è pari allo 0,2%. Complessivamente però, i dem restano stabili rispetto al mese precedente e raccolgono il 22,3%. Pure in questo caso non scorgiamo differenze rispetto alle altre rilevazioni, in cui il distacco tra i due principali partiti di maggioranza e opposizione oscilla tra i sei e i sette punti. I risultati raggiunti dal Pd da quando il centrodestra è al governo sono stati buoni, specie dopo il rinnovo della segreteria del partito, ma il divario con Fratelli d'Italia continua a rimanere notevole.

Più in fondo, Movimento 5 Stelle e Forza Italia condividono la terza posizione, all'11,5% ed entrambi in crescita. L'incremento dei 5s è più sostanzioso (+0,2%) rispetto a quello degli azzurri (+0,1%), ma questi ultimi possono comunque guardare con entusiasmo al risultato. Nelle altre rilevazioni infatti, Forza Italia difficilmente è data sopra il 10%, anche quando nel calcolo vengono conteggiati i voti di Noi Moderati. In questo sondaggio invece, figura addirittura allo stesso livello del M5s e oltre tre punti avanti alla Lega.

Il partito di Matteo Salvini si attesta all'8% e raccoglie lo 0,2% in sette giorni. Nonostante il dato positivo dell'ultima settimana, la recente linea leghista, fatta di stoccate alla maggioranza (in particolare a Forza Italia) su temi come riarmo e cittadinanza, non sembra aver fatto breccia tra gli elettori. Da questo punto di vista, gli eventi in programma per il prossimo 5 aprile – ovvero il congresso del Carroccio e la manifestazione lanciata da Giuseppe Conte contro le armi – potrebbe essere un passaggio importante per capire da che parte penderanno i consensi degli italiani.

In ultimo troviamo gli altri partiti. Alleanza Verdi-Sinistra chiude in calo (-0,2%) e si trova al 5,9%, seguita da Azione che raggiunge la soglia di sbarramento del 3% (+0,1). Italia Viva invece, è al 2,2% (-0,1%). Analoga flessione per +Europa, che si ferma all'1a,8%.