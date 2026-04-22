Governo Meloni, l’esecutivo pone la fiducia sul decreto Sicurezza, oggi il voto finale, Conte: “Stanno scardinando principi dello Stato democratico”

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo l'altolà del Quirinale sul decreto Sicurezza. L'esecutivo ha posto la fiducia sul provvedimento, con il voto finale atteso oggi alla Camera. Il presidente della Repubblica Mattarella ha segnalato rilievi sulla norma relativa agli incentivi per gli avvocati nei rimpatri, così l'esecutivo è stato obbligato a intervenire. La premier Meloni ha detto che "alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati" verranno trasformati "in un provvedimento ad hoc perché non c'erano margini di tempo sulla conversione del decreto". Ma la norma "rimane, perché è di assoluto buon senso", ha concluso.
Nel centrosinistra, intanto, proseguono le proteste: "La maggioranza è in stato confusionale", ha attaccato la segretaria del Pd Elly Schlein, ribadendo che gli avvocati devono difendere i diritti dei cittadini e non "le scelte del governo di turno".
Giuseppe Conte definisce la norma "non rispondente a una cultura democratica e istituzionale", criticando l'incentivo previsto per gli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari e parlando di una scelta "assurda" che rischia di snaturare il ruolo della difesa: "L'avvocato è garante dei diritti, se diventa garante delle soluzioni del governo è una follia", ha detto, aggiungendo che "si stanno scardinando i principi di uno Stato democratico". Intanto in Aula alla Camera le opposizioni ieri hanno anche occupato i banchi del governo, provocando la sospensione temporanea dei lavori. "Non potete bloccare i lavori del Parlamento, liberate i banchi del governo", ha detto il presidente di turno Fabio Rampelli che ha poi espulso Arturo Scotto (Pd) e sospeso temporaneamente la seduta. Sono fissate per le 16 di oggi le dichiarazioni di voto e, a seguire, il voto finale.
Decreto sicurezza, oggi il voto finale
L'esecutivo ha posto la fiducia sul provvedimento, con il voto finale atteso oggi alla Camera. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha segnalato rilievi sulla norma relativa agli incentivi per gli avvocati nei rimpatri, spingendo il governo a intervenire. La premier Giorgia Meloni ha però spiegato che "alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati", saranno recepiti in un provvedimento ad hoc, precisando che non c'erano i tempi per modificare il decreto in conversione, ma rivendicando comunque la misura come "di assoluto buon senso". Nel frattempo la segretaria del Pd Elly Schlein parla di una maggioranza "in stato di confusione" e ribadisce che gli avvocati devono tutelare i diritti dei cittadini e non "le scelte del governo di turno". Sulla stessa linea anche il leader del M5s Giuseppe Conte, che giudica la norma "non rispondente a una cultura democratica e istituzionale". Secondo Conte, l'incentivo agli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari rischia di alterare il ruolo della difesa: "L'avvocato è garante dei diritti, se diventa garante delle soluzioni del governo è una follia", ha detto, parlando di una misura che "scardina i principi di uno Stato democratico". Il confronto si è acceso anche in Aula alla Camera, dove ieri le opposizioni hanno occupato per protesta i banchi del governo, provocando la sospensione temporanea dei lavori. Il presidente di turno Fabio Rampelli ha richiamato i deputati al rispetto dell'ordine dei lavori, arrivando a espellere il deputato Arturo Scotto (Pd) prima della ripresa della seduta.
Oggi sono previste le dichiarazioni di voto alle 16, seguite dal voto finale sul provvedimento, che arriva dopo giorni di tensione politica e istituzionale.