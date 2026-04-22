Governo Meloni, l’esecutivo pone la fiducia sul decreto Sicurezza, oggi il voto finale, Conte: “Stanno scardinando principi dello Stato democratico”

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo l'altolà del Quirinale sul decreto Sicurezza. L'esecutivo ha posto la fiducia sul provvedimento, con il voto finale atteso oggi alla Camera. Il presidente della Repubblica Mattarella ha segnalato rilievi sulla norma relativa agli incentivi per gli avvocati nei rimpatri, così l'esecutivo è stato obbligato a intervenire. La premier Meloni ha detto che "alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati" verranno trasformati "in un provvedimento ad hoc perché non c'erano margini di tempo sulla conversione del decreto". Ma la norma "rimane, perché è di assoluto buon senso", ha concluso.

Nel centrosinistra, intanto, proseguono le proteste: "La maggioranza è in stato confusionale", ha attaccato la segretaria del Pd Elly Schlein, ribadendo che gli avvocati devono difendere i diritti dei cittadini e non "le scelte del governo di turno".

Giuseppe Conte definisce la norma "non rispondente a una cultura democratica e istituzionale", criticando l'incentivo previsto per gli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari e parlando di una scelta "assurda" che rischia di snaturare il ruolo della difesa: "L'avvocato è garante dei diritti, se diventa garante delle soluzioni del governo è una follia", ha detto, aggiungendo che "si stanno scardinando i principi di uno Stato democratico". Intanto in Aula alla Camera le opposizioni ieri hanno anche occupato i banchi del governo, provocando la sospensione temporanea dei lavori. "Non potete bloccare i lavori del Parlamento, liberate i banchi del governo", ha detto il presidente di turno Fabio Rampelli che ha poi espulso Arturo Scotto (Pd) e sospeso temporaneamente la seduta. Sono fissate per le 16 di oggi le dichiarazioni di voto e, a seguire, il voto finale.