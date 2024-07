Sondaggi politici, Fdi si avvicina al 30% mentre il Pd perde consensi: bene M5s e Forza Italia

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia continua a crescere nei consensi, mentre il Partito democratico perde qualche pezzo, pur confermandosi la prima forza d'opposizione del Paese. Il posto di terzo partito va, invece, al Movimento 5 Stelle, che con un segno positivo migliora il suo andamento rispetto alle europee.

Seguono, a pochi zerovirgola di distanza l'uno dall'altro, Forze Italia e la Lega, mentre Alleanza Verdi-Sinistra resta stabile. Ecco i risultati del sondaggio realizzato da Swg.

FdI cresce e si avvicina al 30%, Pd in calo

Fratelli d'Italia resta al primo posto e con un +0,4% rispetto alla settimana precedente raggiunge il 29,6%, avvicinandosi all'agognata soglia del 30%. Il partito di Giorgia Meloni continua a guardare a distanza gli altri partiti, in modo particolare i suoi alleati di governo, separati da oltre 20 punti percentuali.

Meno distante è invece il Partito democratico, che seppur in calo dello 0,3%, si conferma, al 23%, leader delle opposizioni, in un quadro abbastanza fedele ai risultati delle elezioni europee. Segue da lontano, il Movimento 5 Stelle, che però sembra recuperare terreno rispetto alla disfatta dell'8 e 9 giugno. Con un +0,2% infatti, il partito di Giuseppe Conte ora è dato al 10,8%, mentre poco più di un mese fa risultava sotto di un punto percentuale.

Per i prossimi mesi i pentastellati, che in Europa hanno aderito al gruppo politico della Sinistra, hanno davanti a loro diverse interlocuzioni per riorganizzare l'assetto del partito, ormai lontano dal Movimento anti-establishment che aveva caratterizzato le origini grilline. Per il momento però, la leadership di Conte sembra essere fuori discussione.

Bene Forza Italia, stabili Lega e Avs

Forza Italia registra un aumento nel gradimento dello 0,2%, che porta gli azzurri all'8,7%. Il partito guidato da Antonio Tajani, che in altre rilevazioni è dato al 10%, prosegue il testa a testa con la Lega, che però questa settimana resta stabile all'8,4%. Le differenze fra i due alleati di governo emergono soprattutto in Europa, dove il Partito popolare europeo, di cui fa parte FI, non sembra intenzionato a stringere alcun accordo con i Patrioti, il nuovo gruppo dell'estrema destra europea che include anche il Carroccio.

Per quanto riguarda l'opposizione, Alleanza Verdi-Sinistra resta stabile al 7%, dopo l'exploit ottenuto al voto per l'Eurocamera. Gli altri partiti più piccoli, con cui fino a qualche mese fa Avs gareggiava per la soglia del 4%, sono ormai distanti. Seppur in leggero aumento (+0,1%), Azione e Italia Viva sono dati, rispettivamente, al 3,5% e al 2,2%. Sotto il 2% invece, +Europa (-0,1%), Pace Terra Dignità di Michele Santoro (all'1,5%), Noi Moderati e Sud chiama Nord, entrambi all'1%.