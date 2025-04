video suggerito

Sondaggi politici, M5s in discesa mentre il Pd recupera terreno: chi scende e chi sale FdI resta primo al 29,7%. Il Pd recupera terreno e accorcia la distanza, al 22,5%. Cala il M5s, mentre Lega e Forza Italia sono rispettivamente all'8,7%

A cura di Giulia Casula

Risale il Partito Democratico che si posiziona al 22,5% e recupera 3 decimi. Bene anche Fratelli d'Italia, che resta saldamente primo. Cala il Movimento 5 Stelle che scende all'11,5%. Ecco i risultati di Termometro politico.

Chi guadagna voti tra i partiti e chi li perde

Ecco la media dei sondaggi tenuti tra il 30 marzo e il 05 aprile 2025 e che mette a confronto le rilevazioni di 5 istituti: Swg, Tecné, Lab2101, Emg, Demopolis. Il Partito democratico recupera terreno e torna al 22,5% (+0,3%). La crescita registrata permette ai dem di accorciare lo stacco con Fratelli d'Italia, che tuttavia resta ancora significativo.

Fratelli d'Italia infatti, è saldamente primo al 29,7%, in crescita rispetto alla precedente rilevazione. Il partito di Giorgia Meloni guadagna voti e si riavvicina alla soglia ‘psicologica' del 30%. Attualmente FdI si distanzia da tutte le altre forze politiche, di cui non teme la concorrenza.

In discesa invece, il Movimento 5 Stelle che si posiziona all'11,5% (-0,2%). La rilevazione tuttavia, è stata svolta prima della manifestazione organizzata dal partito nel weekend e che ha visto i sostenitori pentastellati scendere in piazza a Roma contro il piano di riarmo europeo. L'evento potrebbe spostare preferenze a favore del Movimento, ma per capirlo bisognerà attendere i prossimi sondaggi.

Per quanto riguarda il resto del centrodestra, la Lega è in aumento e si attesta all'8,7%. Nel fine settimana si è tenuto il congresso del partito, riunitosi a Firenze per l'elezione di una parte dell'organo esecutivo del Carroccio e per la riconferma di Matteo Salvini alla guida, fino al 2029. Durante la kermesse hanno partecipato, con un videomessaggio, anche il patron di Tesla Elon Musk e la presidente del Consiglio.

La crescita leghista non basta a superare Forza Italia, che sale e arriva al 9,5%. Per quanto riguarda il resto dell'opposizione, Azione oltrepassa la soglia di sbarramento e si posiziona al 3,1%, mentre Italia Viva e +Europa restano fermi al 2,5% e al 2%. Migliora Alleanza Verdi-Sinistra che raccoglie il 6,1%.

Ecco le tendenze a confronto realizzate dai principali istituti:

Fratelli d’Italia

Tendenza a favore: Lab2101 (30,1%)

Tendenza a sfavore: Demopolis, Emg (26,5%)

Tendenza a favore: Lab2101 (30,1%) Tendenza a sfavore: Demopolis, Emg (26,5%) Partito Democratico

Tendenza a favore: Emg (23,7%)

Tendenza a sfavore: Lab2101 (21%)

Tendenza a favore: Emg (23,7%) Tendenza a sfavore: Lab2101 (21%) Movimento 5 Stelle

Tendenza a favore: Swg (11,9%)

Tendenza a sfavore: Lab2101, Tecné (11,2%)

Tendenza a favore: Swg (11,9%) Tendenza a sfavore: Lab2101, Tecné (11,2%) Forza Italia

Tendenza a favore: Tecné (11,5%)

Tendenza a sfavore: Lab2101 (8,5%)

Tendenza a favore: Tecné (11,5%) Tendenza a sfavore: Lab2101 (8,5%) Lega

Tendenza a favore: Demopolis (9%)

Tendenza a sfavore: Tecné (8,3%)

Tendenza a favore: Demopolis (9%) Tendenza a sfavore: Tecné (8,3%) Sinistra Italiana/Verdi

Tendenza a favore: Emg (6,3%)

Tendenza a sfavore: Lab2101 (5,6%)

Tendenza a favore: Emg (6,3%) Tendenza a sfavore: Lab2101 (5,6%) Azione

Tendenza a favore: Swg (3,9%)

Tendenza a sfavore: Emg (2,3%)

Tendenza a favore: Swg (3,9%) Tendenza a sfavore: Emg (2,3%) Italia Viva

Tendenza a favore: Lab2101 (3%)

Tendenza a sfavore: Tecné (2,1%)

Tendenza a favore: Lab2101 (3%) Tendenza a sfavore: Tecné (2,1%) +Europa

Tendenza a favore: Lab2101 (2,4%)

Tendenza a sfavore: Demopolis (1,6%)