Sondaggi politici, Fratelli d'Italia si avvicina al 31% mentre il Pd arretra: chi scende e chi sale Nei sondaggi politici FdI si avvicina al 31%, mentre Lega e Forza Italia non registrano grandi oscillazioni. Il Pd invece, perde terreno e scende al 23%. Resta sostanzialmente stabile il M5S. Ecco cosa dice l'ultima rilevazione di Swg.

A cura di Giulia Casula

Nei sondaggi politici Fratelli d'Italia vola, sempre più vicino al 31%, mentre Lega e Forza Italia rimangono agli stessi livelli, attorno al'8%. Il Pd invece, perde terreno e scende al 23%. Resta sostanzialmente stabile il Movimento 5 Stelle. Vediamo chi scende e chi sale secondo l'ultima rilevazione di Swg.

Chi arriva primo nei sondaggi

Fratelli d'Italia è in testa al 30,6%. Nell'ultima settimana guadagna un +0,2% e si avvicina al 31%, raccogliendo una delle percentuali più alte da quando Meloni è al governo. I prossimi giorni saranno particolarmente delicati per la premier, che oggi e domani parteciperà al vertice Nato all'Aja. Si discuterà dell'aumento delle spese militari ma anche di Medio Oriente alla luce dei recenti sviluppi tra Israele, Iran e Stati Uniti. Sia la guerra che il riarmo sono al centro delle contestazioni mosse dalle opposizioni che criticano l'atteggiamento "troppo morbido" di Meloni nei confronti di Trump e Netanyahu, e la decisione di incrementare le spese in difesa al 5% del Pil (di cui il 3,5% sono investimenti militari, il restante 1,5% investimenti in sicurezza). Al netto delle polemiche, i consensi di FdI restano solidi e anzi, sembrano rafforzati.

Arranca invece, il Partito democratico, che perde lo 0,3% e scende al 23%. Al di là della variazione settimanale però, i dem sembrano reggere bene dopo il calo di inizio anno e il fallimento dei referendum dell'8 e 9 giugno. Resta da vedere come il Pd deciderà di muoversi nei prossimi mesi, quando andranno concretizzate le candidature in vista delle Regionali in autunno e occorrerà trovare una quadra con gli alleati.

Il Movimento 5 Stelle riporta un leggero aumento, dello 0,1%, che lo spinge al 12,4%. La variazione è minima però serve da conferma per i 5S, che negli ultimi tempi sono tornati a crescere nei consensi. Oggi una delegazione del Movimento, tra cui anche il presidente Giuseppe Conte, sarà all'Aja per protestare contro il riarmo e contro il nuovo piano di investimenti militari che verrà adottato dagli alleati. La mobilitazione si aggiunge a quelle già messe in atto dal M5s e che finora sembrano esser state premiate in termini di consensi.

Nel centrodestra, la situazione è praticamente immobile. La Lega guadagna un +0,1% e sale all'8,2% mentre Forza Italia incassa un -0,2% e retrocede all'8,1%. Nonostante questo piccolo sorpasso dei leghisti, la differenza resta marginale.

Anche Alleanza Verdi-Sinistra cala leggermente, al 6,5%. Tutto sommato la percentuale è in linea con quelle raccolte nei sondaggi dell'ultimo anno. Quando ai partiti di centro, Azione incassa un +0,2% ed è al 3,6%, Italia Viva cala dello stesso tanto e si attesta al 2,1%, seguita da +Europa, all'1,5%, e da Noi Moderati, all'1%.