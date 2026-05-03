Sondaggi politici, cresce di mezzo punto il Pd, arretra Fdi: il nodo Vannacci è un problema per il Cdx
L'ultimo sondaggio pubblicato dall'Istituto Ixè, lo scorso 27 aprile, mostra un avanzamento del Pd, prima forza politica del centrosinistra. E mentre i dem guadagnano terreno, Fratelli d'Italia di Meloni arretra.
Se si votasse oggi, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispetto a febbraio, perderebbe lo 0,5% e otterrebbe ai seggi il 28,4% dei consensi. Mentre il partito guidato da Schlein sarebbe al 23,4%: in due mesi ha guadagnato mezzo punto percentuale.
Secondo la rilevazione diffusa il 27 aprile, anche il Movimento 5 stelle di Conte è cresciuto da febbraio a oggi, segno che la vittoria al referendum del campo largo dello scorso 23 marzo ha avuto effetti positivi anche sul secondo partito dell'opposizione: dal 12,7% di febbraio, i pentastellati sono proiettati ora al 12,9%. Scendendo nella classifica delle principali forze politiche, troviamo Forza Italia al quarto posto, che cede lo 0,5% e si attesta al 8,3%; mentre Alleanza Verdi e Sinistra, pur rimanendo davanti alla Lega, è il partito che perde di più nelle ultime settimane e dal 7,6% arriva al 6,9%.
Quanto al Carroccio, risulta anche in discesa, complice l'ascesa di Futuro Nazionale di Vannacci: la Lega perde solo lo 0,2% in due mesi e si proietta al 6%, quasi il doppio di Futuro nazionale, che in due mesi è cresciuto dello 0,7% portandosi al 3,4%. Azione di Calenda, ancora, guadagna lo 0,2% ed è data al 3,1%; Italia Viva di Renzi si prende lo 0,4% e passa al 2,5%; mentre sia +Europa, sia Noi moderati rimangono stabili rispettivamente all'1,5% e all'1%.
Centrosinistra batterebbe il centrodestra, ma c'è l'incognita Vannacci
La coalizione progressista, quindi con tutti i partiti delle opposizioni tranne Azione, è data al 47,2% dei potenziali consensi (in crescita dello 0,4%) mentre il centrodestra perde l'1,2% ed è dato al 43,7%. Tra le due coalizioni, però, alle prossime Politiche ci sarebbe un testa a testa se nel centrodestra si includessero i voti anche di Vannacci, facendo arrivare l'attuale maggioranza al 47,1% dei voti. L'affluenza, invece, si attesterebbe intorno al 54,6%.