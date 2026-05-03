Sondaggi politici, cresce di mezzo punto il Pd, arretra Fdi: il nodo Vannacci è un problema per il Cdx

Fratelli d’Italia arretra e il Partito Democratico avanza. È la fotografia scattata dall’ultimo sondaggio dell’Istituto Ixè. Il centrodestra senza Vannacci al momento perderebbe le elezioni.

L'ultimo sondaggio pubblicato dall'Istituto Ixè, lo scorso 27 aprile, mostra un avanzamento del Pd, prima forza politica del centrosinistra. E mentre i dem guadagnano terreno, Fratelli d'Italia di Meloni arretra.

Se si votasse oggi, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispetto a febbraio, perderebbe lo 0,5% e otterrebbe ai seggi il 28,4% dei consensi. Mentre il partito guidato da Schlein sarebbe al 23,4%: in due mesi ha guadagnato mezzo punto percentuale.

Secondo la rilevazione diffusa il 27 aprile, anche il Movimento 5 stelle di Conte è cresciuto da febbraio a oggi, segno che la vittoria al referendum del campo largo dello scorso 23 marzo ha avuto effetti positivi anche sul secondo partito dell'opposizione: dal 12,7% di febbraio, i pentastellati sono proiettati ora al 12,9%. Scendendo nella classifica delle principali forze politiche, troviamo Forza Italia al quarto posto, che cede lo 0,5% e si attesta al 8,3%; mentre Alleanza Verdi e Sinistra, pur rimanendo davanti alla Lega, è il partito che perde di più nelle ultime settimane e dal 7,6% arriva al 6,9%.

Quanto al Carroccio, risulta anche in discesa, complice l'ascesa di Futuro Nazionale di Vannacci: la Lega perde solo lo 0,2% in due mesi e si proietta al 6%, quasi il doppio di Futuro nazionale, che in due mesi è cresciuto dello 0,7% portandosi al 3,4%. Azione di Calenda, ancora, guadagna lo 0,2% ed è data al 3,1%; Italia Viva di Renzi si prende lo 0,4% e passa al 2,5%; mentre sia +Europa, sia Noi moderati rimangono stabili rispettivamente all'1,5% e all'1%.

Centrosinistra batterebbe il centrodestra, ma c'è l'incognita Vannacci

La coalizione progressista, quindi con tutti i partiti delle opposizioni tranne Azione, è data al 47,2% dei potenziali consensi (in crescita dello 0,4%) mentre il centrodestra perde l'1,2% ed è dato al 43,7%. Tra le due coalizioni, però, alle prossime Politiche ci sarebbe un testa a testa se nel centrodestra si includessero i voti anche di Vannacci, facendo arrivare l'attuale maggioranza al 47,1% dei voti. L'affluenza, invece, si attesterebbe intorno al 54,6%.