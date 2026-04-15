Sondaggi politici, Fratelli d’Italia è ai minimi, salgono Pd e M5s: i voti partito per partito

FdI tocca un nuovo minimo e scende al livello più basso dalle europee, al 28,4%. In calo anche la Lega, al 7,1%. Risale FI all’8,5%. Nel campo largo si segnala la crescita di Pd e M5s. Ecco l’ultimo sondaggio di Termometro politico.

Fratelli d'Italia tocca un nuovo minimo e scende al livello più basso dalle elezioni europee, ovvero da giugno 2024. Oggi il partito di Meloni è dato al 28,4%. In retrocessione anche la Lega, al 7,1%. Nel centrodestra sale solo Forza Italia, che arriva all'8,5%. Decisamente più positivo il quadro nel campo largo: Partito democratico e M5s salgono entrambi, rispettivamente al 22,2% e al 12,6%. Vediamo nel dettaglio l'ultimo sondaggio di Termometro politico.

I consensi ai partiti

Non è più solo l'effetto referendum quello che sta facendo calare i consensi di Fratellid'Italia, ora al 28,4%. Nelle ultime settimane il partito di via della Scrofa si è trovato a fare i conti con una serie di scandali interni che hanno riguardato prima l'ex sottosegretario Andrea Delmastro, poi l'ex ministra Santanchè, dopo ancora il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

A queste vicende si sono aggiunte le tensioni internazionali. Ieri per la prima volta da quanto è tornato alla Casa Bianca, Donald Trump ha scaricato Giorgia Meloni, dopo che quest'ultima aveva deciso di prendere le distanze e andare in difesa di Papa Leone, anche lui finito nel mirino del tycoon. Un cambio di posizionamento strategico che potrebbe giovare ai consensi di FdI.

Nel resto del centrodestra, si segnala l'arretramento della Lega, al 7,1%, compensato dalla risalita di Forza Italia, all'8,5%. Negli azzurri proseguono i tentativi di rinnovamento richiesti dalla famiglia Berlusconi. Dopo le dimissioni di Gasparri da capogruppo al Senato, sostituito da Stefania Craxi, sono arrivate quelle di Paolo Barelli alla Camera e la conseguente nomina di Enrico Costa.

Nel centrosinistra, le due principali forze di opposizione risultano in aumento. Il Pd è al 22,2%: il distacco con FdI si è ridotto a circa sei punti. Il M5s invece, si attesta al 12,6%. Infine, Alleanza Verdi e Sinistra è ferma al 6,5%. Rimanendo all'interno del campo largo, si osserva da una parte il calo di +Europa, all'1,6%, dall'altra la crescita di Italia Viva, al 2,6%. In entrambi i casi si tratta di movimenti marginali che mantengono partiti su livelli abbastanza stabile.

Al di fuori delle coalizioni troviamo: a destra, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che ormai sembra essersi stabilizzato sul 3,2%; più verso il centro, Azione, in discesa al 3%, percentuale peggiore dall'inizio dell'anno.

La media dei sondaggi

Dopo la media dei sondaggi di 7 istituti diversi (Eumetra, TP, Tecné, Piepoli, Demopolis, Only Numbers, Lab2101) riportiamo qui di seguito le tendenze a favore e a sfavore per ogni partito:

Fratelli d’Italia:

Tendenza a favore: Lab2101 (29,2%)

Tendenza a sfavore: Winpoll (26,7%)

Forza Italia:

Tendenza a favore: Piepoli (9,0%)

Tendenza a sfavore: Lab2101 (7,2%)

Futuro Nazionale:

Tendenza a favore: Demopolis e Lab2101 (3,5%)

Tendenza a sfavore: Tecné (2,7%)

Lega

Tendenza a favore: Only Numbers (8,4%)

Tendenza a sfavore: Piepoli e Winpoll (6,5%)

Partito Democratico

Tendenza a favore: Winpoll (22,8%)

Tendenza a sfavore: Lab2101 (20,6%)

Alleanza Verdi e Sinistra

Tendenza a favore: Winpoll (7,2%)

Tendenza a sfavore: Piepoli (6,0%)

Movimento 5 Stelle

Tendenza a favore: Lab2101 (14,0%)

Tendenza a sfavore: Winpoll (11,1%)

Azione

Tendenza a favore: Eumetra (3,3%)

Tendenza a sfavore: Demopolis (2,7%)

Italia Viva / Casa Riformista

Tendenza a favore: Winpoll (3,1%)

Tendenza a sfavore: Eumetra (2,2%)

+Europa

Tendenza a favore: Lab2101 (2,2%)

Tendenza a sfavore: Eumetra e Demopolis (1,4%)