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Ma davvero ci voleva l’insulto al Papa perché Meloni definisse inaccettabile quel che dice Trump?

Ha insultato le giornaliste, omosessuali, migranti, ex presidenti, cittadini uccisi dall’Ice. Ha minacciato media e avversari politici. Ma per Giorgia Meloni le uniche parole “inaccettabili “di Donald Trump sono state quelle pronunciate contro Leone XVI.
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A cura di Francesco Cancellato
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Andiamo a memoria, scusandoci se ce ne siamo dimenticata qualcuna.

Donald Trump, nell’ultimo anno e mezzo ha detto che gli incendi in California e il disastro aereo di Washington erano colpa delle politiche di inclusione di donne e omosessuali.

Ha più volte e ripetutamente negato l'origine antropica del cambiamento climatico e il cambiamento climatico stesso.

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Ha ripetutamente insultato giornaliste donne e nere chiamandole più volte “stupide”, “brutte persone dentro fuori”, e ha apostrofato con un “zitta, maiala”, la giornalista di Bloomberg Catherine Lucey, durante una conferenza stampa.

Ha accusato i media di “comportamenti illegali” contro di lui incoraggiando il Dipartimento di Giustizia a occuparsi di giornali e network a lui ostili.

Ha detto che il giornalista Jamal Khashoggi ucciso nel 2018 in Turchia su mandato del sovrano saudita Mohamed bin Salman, era un “personaggio controverso” e “non era un giornalista”.

Ha sostituito il ritratto del suo predecessore Joe Biden con quello di un’autopenna nella “presidential walk of fame” alla Casa Bianca.

Ha definito una “terrorista interna” Renee Nicole Good, l’attivista di Minneapolis uccisa a sangue freddo dagli agenti dell’Ice.

Ha detto che Alex Pretti, anche lui ucciso dall’Ice a sangue freddo, “non era un angelo”.

Ha detto che le deputata americana di origine somala Ilhan Omar viene dal “peggior Paese del mondo”, che “se ne deve andare all’inferno” e che “ci occuperemo di lei”.

Ha detto che i migranti somali sono “luridi e disgustosi”, chiedendosi perché in America non possano arrivare migranti svedesi o danesi.

Ha detto più volte che potrebbe correre per un terzo mandato e che non sa se dopo di lui ci saranno ancora elezioni negli Stati Uniti.

Ma per sentire Giorgia Meloni, definire “inaccettabile” una dichiarazione di Donald Trump, in questo anno e mezzo, abbiamo dovuto aspettare che definisse Papa Leone XVI “debole e pessimo in politica estera”.

Fino a ieri, invece, tutto ok.

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Francesco Cancellato
Francesco Cancellato è direttore responsabile del giornale online Fanpage.it e membro del board of directors dell'European Journalism Centre. Dal dicembre 2014 al settembre 2019 è stato direttore del quotidiano online Linkiesta.it. È autore di “Fattore G. Perché i tedeschi hanno ragione” (UBE, 2016), “Né sfruttati né bamboccioni. Risolvere la questione generazionale per salvare l’Italia” (Egea, 2018) e “Il Muro.15 storie dalla fine della guerra fredda” (Egea, 2019) e"Nel continente nero, la destra alla conquista dell'Europa" (Rizzoli, 2024). Il suo ultimo libro è "Il nemico dentro. Caso Paragon, spie e metodi da regime nell'Italia di Giorgia Meloni" (Rizzoli, 2025)
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