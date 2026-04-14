Trump scarica Meloni: “Non è quella che pensavo, non vuole aiutarci contro l’Iran: sono scioccato”

Donald Trump ha attaccato duramente Giorgia Meloni, definendo la premier italiana “inaccettabile” e dicendo di essere “scioccato da lei”. Il motivo principale sarebbe il mancato sostegno agli Usa nella guerra in Iran: “Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”, ha dichiarato il tycoon.

Duro attacco dal presidente statunitense Donald Trump a Giorgia Meloni. La premier, che fino a pochi giorni fa era stata citata da JD Vance come vera "amica" dell'amministrazione americana, è finita al centro delle ire del presidente. Che non ha apprezzato lo scarso sostegno sulla guerra in Iran: "Non pensa che l’Italia dovrebbe essere coinvolta. Pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei", ha attaccato Trump. "Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo".

Trump e la "mancanza di coraggio" di Meloni sull'Iran

Queste dichiarazioni sanciscono una rottura che il governo Meloni aveva provato a evitare, nelle ultime settimane, anche se aveva iniziato a lanciare sempre più segnali di ‘raffreddamento' nei rapporti con Trump. Con lo scoppio della guerra in Iran, partita su iniziativa di Stati Uniti e Israele senza un chiaro obiettivo, e che pare ben lontana dalla conclusione, per il governo italiano essere considerato così vicino alla Casa Bianca è diventato un problema. Sui tavoli internazionali, ma soprattutto in casa: oggi Trump gode di una popolarità bassissima in Italia; più di un esperto sostiene che il malcontento che ha spinto il No alla vittoria al referendum sulla giustizia sia stato alimentato anche dalle conseguenze della guerra, associata per forza di cose al presidente degli Stati Uniti.

"Vi piace il fatto che la vostra presidente non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo", ha detto Trump al Corriere della Sera. Il tycoon ha detto che non ne ha parlato direttamente con Meloni, e anzi, che i due non si sentono "da molto tempo".

Che ci fosse stato un raffreddamento, come detto, era piuttosto evidente. Uno dei tanti segnali era stato il caso di Sigonella, in cui il governo Meloni aveva dato molto risalto a un ‘No' detto agli alleati americani per l'utilizzo di una base militare. La presa di distanze, peraltro, riguarda anche Israele: è di oggi l'annuncio dell'intenzione di rinnovare il memorandum d'intesa sulla difesa. Insomma, dopo aver inizialmente sostenuto le ragioni di Washington e Tel Aviv nell'attacco all'Iran, il governo italiano ha capito che era meglio cambiare linea, con le elezioni in arrivo tra un anno e la crisi energetica (con annessa recessione) alle porte.

"Meloni vuole che l'America faccia il lavoro per lei, non è quella che pensavo"

Trump ha insistito sul fatto che con Meloni non ha parlato: "Dice semplicemente che l'Italia non vuole essere coinvolta. Anche se l'Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l’America è molto importante per l'Italia. Non pensa che l’Italia dovrebbe essere coinvolta. Pensa che l'America dovrebbe fare il lavoro per lei".

La conversazione ha anche toccato il tema del Papa. L'attacco frontale di Trump a Papa Leone alla fine ha obbligato anche Giorgia Meloni – che inizialmente aveva inviato un messaggio molto più generico – a prendere posizione e definire quelle parole "inaccettabili". Cosa che il presidente non ha gradito: "È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità.

Il presidente ha anche chiarito il motivo per cui da tempo lui e Meloni non si parlano: "Perché non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell'arma nucleare. È molto diversa da quello che pensavo". Poi ha rincarato la dose: "Non è più la stessa persona, e l’Italia non sarà lo stesso Paese", ha aggiunto, concludendo con l'ormai solito richiamo all'immigrazione che starebbe "uccidendo l'Italia e tutta l'Europa".