Crisi energetica, il ministro Giorgetti dice che rischiamo una recessione se i prezzi restano alti

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti lega apertamente l’andamento dell’economia italiana alla crisi energetica innescata dal conflitto in Medio Oriente. Se i prezzi di energia e combustibili resteranno elevati, il rischio è quello di una recessione, cioè un calo dell’attività economica con effetti diretti su imprese, occupazione e consumi.

La parola arriva quasi in sordina, ma pesa più di qualsiasi dato: recessione. A pronunciarla è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che lega apertamente il destino dell'economia italiana all'andamento della crisi energetica: "Temo che, se la situazione continuerà così sul fronte dell'energia e degli olii combustibili, la recessione arriverà". Non una previsione, ma, piuttosto, un segnale politico preciso: se i prezzi dell'energia continueranno a salire, l'impatto sull'economia reale potrebbe diventare inevitabile. Dietro questa dichiarazione c'è un quadro che si sta rapidamente complicando, in cui la guerra in Asia sud-occidentale, l'aumento dei costi degli oli combustibili e la fragilità dei conti pubblici italiani si intrecciano in modo sempre più stretto.

Cosa significa "recessione"

Quando si parla di recessione non si fa riferimento a una crisi astratta, ma a un rallentamento concreto dell'economia. Cosa vuol dire? In termini semplici, significa che il Paese produce meno ricchezza: il Pil smette cioè di crescere e inizia a scendere per almeno due trimestri consecutivi. Le conseguenze sono così dirette e tangibili: e imprese riducono la produzione perché i costi aumentano e i consumi calano, gli investimenti si fermano, l'occupazione rallenta. In altre parole, è un effetto a catena che parte dai prezzi (in questo caso dell'energia) e arriva fino alle famiglie. È proprio questo il punto sollevato da Giorgetti: se il costo dell'energia resta alto troppo a lungo, rischia di comprimere l'intero sistema economico.

Il legame tra guerra ed energia

L'origine di questa tensione è esterna. La crisi energetica si è riaccesa con il conflitto che coinvolge l'Iran, Israele e gli Stati Uniti, riportando instabilità sui mercati delle materie prime. Con la chiusurara dello stretto di Hormuz (passaggio obbligato per circa un quinto del petrolio e del gas mondiale, che oggi rappresenta sia un punto critico operativo sia una zona di tensione militare), petrolio e gas tornano a essere fattori di rischio, con effetti immediati sui prezzi e, di conseguenza, sui costi sostenuti da imprese e cittadini. Per un Paese come l'Italia, fortemente dipendente dalle importazioni energetiche, questo significa essere esposti più di altri. Risultato: ogni aumento dei prezzi si traduce rapidamente in bollette più alte e in un incremento dei costi di produzione.

La strategia del governo: fermare il Patto di stabilità

È in questo contesto che si inserirebbe la mossa del governo guidato da Meloni. L'obiettivo è quello di ottenere dall'Unione europea una sospensione del Patto di stabilità, cioè delle regole che limitano deficit e debito pubblico. La logica del governo è che senza margini di spesa aggiuntivi, diventa difficile intervenire per contenere l'impatto dei rincari. Sospendere quei vincoli significherebbe poter aumentare il deficit per finanziare aiuti a famiglie e imprese, replicando in parte quanto fatto durante altre fasi di crisi. Ma in questo senso c'è però un ostacolo politico e tecnico: Bruxelles, come ha ricordato lo stesso Giorgetti, apre a questa possibilità solo e soltanto in presenza di una crisi grave e conclamata. In altre parole, la flessibilità arriva quando la recessione è già in atto o comunque evidente.

Il nodo della spesa militare

A complicare ulteriormente il quadro c'è poi un ulteriore impegno, e cioè l'aumento delle spese per la difesa richiesto in ambito Nato. È una pressione che si somma a quella energetica e che mette sotto stress i conti pubblici. All'interno della maggioranza il tema è già profondamente sensibile: senza una deroga alle regole europee, sostenere contemporaneamente il caro energia e l'incremento della spesa militare diventa difficile, se non proprio impossibile.

Un'economia che rallenta

L'allarme sulla recessione non arriva poi nel vuoto. L'economia italiana mostra già segnali di frenata: la crescita è debole, il ciclo del Pnrr si avvia verso la fase finale e gli effetti dei rincari continuano a pesare. Il prossimo passaggio chiave sarà ora quello dei dati ufficiali validati da Eurostat, attesi a fine aprile. Anche da lì, infatti, dipenderanno le valutazioni della Commissione europea e le scelte del governo sul nuovo quadro di finanza pubblica. Non solo: sul tavolo ci sarebbe poi anche l'incognita della procedura per deficit eccessivo, che potrebbe limitare ulteriormente la capacità di manovra dell'Italia. Insomma, se la situazione energetica dovesse peggiorare, la pressione su Bruxelles aumenterebbe. Ma, come ha lasciato intendere lo stesso Giorgetti, il rischio è che si debba arrivare a una vera e propria fase recessiva prima di ottenere una risposta. Ed è proprio questo il paradosso: per avere più margini di intervento, l'economia potrebbe dover prima entrare in difficoltà.