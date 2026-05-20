Politica
video suggerito
video suggerito

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia rallenta ancora, crescono Pd e M5S

La rilevazione Swg per Tg La7 registra una nuova flessione di Fratelli d’Italia, mentre Pd e Movimento 5 Stelle recuperano terreno. Nel centrodestra arretra ancora la Lega e continua la crescita di Futuro Nazionale.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Francesca Moriero
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il quadro politico continua a muoversi per piccoli scarti, spesso contenuti ma ormai costanti, dentro una fase in cui il consenso del governo appare meno compatto rispetto a quello che aveva caratterizzato la prima parte della legislatura. Il centrodestra resta ancora la principale area politica del Paese e conserva un vantaggio importante, ma le ultime settimane raccontano una dinamica diversa: la distanza con le opposizioni si restringe lentamente. La nuova rilevazione Swg per Tg La7 si inserisce proprio dentro questo clima e conferma una tanchezza relativa della maggioranza, mentre il campo progressista prova a consolidare una lenta crescita.

Fratelli d'Italia resta primo partito ma continua a perdere terreno

Fratelli d'Italia resta saldamente il primo partito italiano, ma perde ancora lo 0,3% e scende al 28,5%. È un calo limitato, che non modifica il primato della forza guidata da Giorgia Meloni, ma che conferma una tendenza ormai visibile in più rilevazioni: il consenso resta alto, ma si sta progressivamente assottigliando. Le ragioni possono essere diverse e vanno lette con cautela. Da un lato pesa una fase politica più complessa per il governo, segnata da polemiche interne, tensioni dentro la maggioranza e casi che hanno alimentato il dibattito pubblico, dal dossier Minetti agli attriti che hanno coinvolto il ministro Alessandro Giuli. Dall'altro continua a incidere una congiuntura economica difficile, in particolare sul fronte dei costi energetici e delle bollette, terreno su cui l'elettorato tende a misurare concretamente l'efficacia dell'azione di governo.

Il Pd cresce, il M5S consolida la ripresa

Alle spalle di FdI continua a rafforzarsi il Partito Democratico di Elly Schlein, che guadagna lo 0,2% e sale al 22,2%. Non è un balzo, ma un consolidamento progressivo che conferma una traiettoria già osservata nelle ultime settimane. Cresce anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che avanza dello 0,3% e si attesta al 12,5%. La somma di questi movimenti restituisce un campo progressista più competitivo rispetto ai mesi passati, anche se ancora distante dall'essere una coalizione pienamente strutturata. Nel frattempo Alleanza Verdi e Sinistra cala leggermente al 6,7%.

Leggi anche
Sondaggi politici, centrodestra in discesa: FdI, Lega e Forza Italia perdono consensi

Dentro il centrodestra cresce Forza Italia, arretra ancora la Lega

Sul fronte della maggioranza, Forza Italia continua una crescita graduale e passa dal 7,5% al 7,6%, consolidando il proprio ruolo di seconda forza del centrodestra. Più difficile invece la situazione della Lega di Matteo Salvini, che perde altri due decimali e si ferma al 6%. È un dato che conferma una difficoltà strutturale del partito nel recuperare il consenso degli anni passati e che riduce ulteriormente il suo peso relativo dentro la coalizione.  Prosegue anche la crescita di Futuro Nazionale, che guadagna altri due decimali e arriva al 4,1%. Pur restando lontano dalle forze maggiori, il movimento legato a Roberto Vannacci consolida una presenza ormai stabile sopra la soglia del 4%, intercettando una parte dell’elettorato di destra più radicale e identitario.

Più indietro si collocano Azione al 3,5%, Italia Viva al 2,4%, +Europa all'1,4% e Noi Moderati all'1,3%.

Politica Italiana
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
in Iran
Trump: “Concluderemo presto il lavoro”, poi conferma la sua presenza al G7 in Francia
Usa riducono impegno militare in Europa e nella Nato: Pentagono riduce da 4 a 3 le Brigate nel Vecchio Continente
Iran, l'ultima proposta di Teheran e il passo indietro di Trump: non siamo mai stati così vicini a un accordo
La guerra in Iran fa schizzare i prezzi: l'inflazione sale al 2,7%, cresce anche il carrello della spesa
Non abbiamo ancora capito che per la Cina Taiwan è molto più importante della guerra in Iran
L'India è la grande sconfitta nella guerra in Iran, tra crisi energetica e isolamento diplomatico
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views