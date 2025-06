Meloni oggi alla Camera: “Italia non ha avuto nessuna parte nell’attacco USA all’Iran”, le comunicazioni sul Consiglio Ue in diretta

Tra i temi all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo c'è l'evoluzione della situazione in Medio Oriente, con un'attenzione su Gaza e sull'escalation tra Iran e Israele in primo piano, ma non solo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo discorso dovrà affrontare altri importanti dossier: un'ampia parte del meeting sarà dedicata al conflitto in Ucraina, con un particolare focus sostegno politico, finanziario e militare dell'UE, e sulle sanzioni contro la Russia. Verrà dedicato spazio alle iniziative dell'UE per rafforzare la propria difesa, incluso il piano "ReArm Europe," conosciuto anche come "Readiness 2030". Si parlerà anche di temi economici, come le relazioni commerciali con gli Stati Uniti e la competitività dell'UE, le politiche migratorie, l'adesione di Moldavia e Balcani occidentali all'UE (Serbia, Kosovo, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Albania e Macedonia del Nord).

A questo proposito, la risoluzione di maggioranza chiede di “continuare a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario, per una prospettiva che porti da subito al cessate il fuoco, fermo restando l'auspicio di una rapida conclusione dei negoziati di pace, operando con l'Unione europea, con gli Stati Uniti e con i tradizionali alleati per arrivare a una pace fondata sui principi della Carta delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale, assieme all'Ucraina e ai partner internazionali; a sottolineare nel contempo l’importanza della partecipazione attiva dei Paesi dell’Unione Europea alla Conferenza per la ripresa dell'Ucraina (Ukraine Recovery Conference – URC) che l'Italia ospiterà a Roma il 10-11 luglio 2025”.

Inoltre, con il testo, si impegna il governo a “sostenere il negoziato volto alla soluzione della crisi in atto in Medio Oriente, da un lato ribadendo la necessità di favorire una soluzione diplomatica della questione nucleare iraniana, dall’altro continuando lo sforzo diplomatico per giungere al cessate il fuoco a Gaza e alla composizione del conflitto israelo-palestinese con la soluzione “due popoli, due Stati”, adottando immediate e concrete iniziative volte a: alleviare le sofferenze dei civili nell’ambito dell’emergenza umanitaria nella Striscia di Gaza; ottenere il completo ed immediato rilascio degli ostaggi israeliani”.