Sondaggi politici, chi sale e chi scende: in calo Fdi e Pd, nel Centrosinistra crescono M5s e Avs L'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7, pubblicato oggi, mostra un momento di lieve difficoltà per Fdi di Giorgia Meloni: il suo partito risulta in calo dello 0,2%, stessa percentuale di potenziali voti persa dal Pd negli ultimi sette giorni. Vediamo chi sale e chi scende tra i partiti italiani.

A cura di Annalisa Cangemi

È uscito questa sera l'ultimo sondaggio politico Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, con le intenzioni di voto degli italiani. Settimana negativa per il primo partito, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che resta in testa alla classifica, ma risulta in difficoltà.

In base agli orientamenti di voto, stimati ad oggi – l'indagine è stata condotta dal 2 al 7 luglio – Fdi è poco sopra il 30%, al 30,1%, ma perde lo 0,2% nell'ultima settimana, quando gli era attribuito il 30,3%.

Rispetto al sondaggio di lunedì 30 giugno 2025, anche il Partito Democratico di Elly Schlein è in discesa: passa dal 23% di lunedì scorso al 22,8% di oggi (calo dello 0,2%). Continua a migliorare la performance del Movimento Cinque Stelle, in salita questa settimana, dal 12,3% del 30 giugno al 12,6% attuale (+o,3%). Tornando al centrodestra, è ancora testa a testa tra Lega e Forza Italia, che nei giorni scorsi si sono scontrate apertamente sul tema della riforma della cittadinanza agli stranieri, e in particolare sul cosiddetto ius scholae: se infatti la Lega di Salvini è invariata all'8,2%, per Forza Italia di Tajani gli ultimi sette giorni non sono stati positivi, e hanno determinato un calo del consenso dello 0,2%, dall'8,3% della precedente rilevazione, all'8,1% sondato oggi.

Nel campo delle opposizioni, oltre ai pentastellati, va su anche Alleanza Verdi Sinistra, che ruba probabilmente lo 0,2% al Pd, e passa dal 6,6% al 6,8%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, va giù questa settimana Azione di Carlo Calenda, anche se la perdita è lieve: se si andasse a votare oggi il partito dell'ex ministro prenderebbe il 3,7%, contro il 3,8% stimato nel sondaggio precedente. Italia viva di Renzi guadagna lo 0,2% negli ultimi sette giorni, passando dal 2% al 2, 2%. Indietro, ancora sotto il 2%, Più Europa, che però in sette giorni recupera lo 0,2%: se lunedì scorso il partito guidato da Riccardo Magi era all'1,7%, oggi è dato all'1,9%.