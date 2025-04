video suggerito

Sondaggi politici, crolla il Pd mentre crescono i consensi del M5s: bene anche Fratelli d’Italia Fdi torna al 30%, mentre il Pd crolla al 21,7%. Bene il M5s che sale al 12%, seguito da FI. Si rafforzano anche i consensi di Meloni e la fiducia nei confronti del governo. Ecco nel dettaglio l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 30%, mentre il Partito democratico scende al 21,7%. Va bene il Movimento 5 Stelle che sale al 12%. Seguono Forza Italia, Lega e Alleanza Verdi-Sinistra. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 23 e il 24 aprile.

Chi vince secondo i sondaggi politici

Fratelli d'Italia torna nuovamente al 30% con un +0,1% nell'ultima settimana e un +0,3% nell'ultimo mese. Anche questo sondaggio è in linea con le altre rilevazioni che vedono il partito di Giorgia Meloni stabilmente primo. Alla viglia delle celebrazioni per il 25 Aprile quindi, i consensi di Fdi appaiono rafforzati e non sembrano soffrire le polemiche legate all'invito del governo alla "sobrietà" per i festeggiamenti in occasione degli 80 anni dalla Liberazione.

Diversamente il Pd scende al 21,7%, lasciando sul terreno lo 0,3% in sette giorni e lo 0,8% in un mese. Nell'ultimo periodo il Partito democratico ha riportato una serie di segnali negativi e bisognerà vedere se riuscirà a invertire la rotta nella seconda metà dell'anno.

Va bene invece, il Movimento Cinque Stelle che sale al 12% (+0,2 nell'ultima settimana e +0,7% nel mese). I pentastellati sono in crescita, ma il divario con i dem resta ampio. Segue Forza Italia all'11,5%, anch'essa in leggera crescita (+0,1% in 7 giorni e +0,2% in trenta giorni). La Lega resta distante, stabile all'8,3%. Più sotto si colloca Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8%, seguita da Azione al 3,3%, Italia Viva al 2% e +Europa all'1,7%.

Crescono i consensi di Meloni e si rafforza la fiducia nel governo

Intanto crescono i consensi per Giorgia Meloni. La premier raccoglie il 46,4% dei giudizi positivi, (+0,1% in una settimana e +0,4% in un mese). Salgono anche le preferenze per Antonio Tajani. Il vicepremier e leader degli azzurri prende il 39,6% ed è seguito da Giuseppe Conte, il cui consenso sale al 30,4%. Il leader pentastellato ha superato la segretaria dem Elly Schlein al 29,8%, in discesa dello 0,2% (in linea con il calo del suo partito). Più indietro troviamo Matteo Salvini al 26,4%, Emma Bonino al 20%, Carlo Calenda al 19,5%, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni al 15,8% e infine, per ultimo, Matteo Renzi al 14%.

Si rafforza anche la fiducia nei confronti del governo Meloni. Il 42,5% degli intervistati ha espresso un giudizio positivo verso l'esecutivo, in crescita dello 0,2% in una settimana e dello 0,9% in più in un mese. La quota di chi non ha fiducia è al 50% (-0,1% in 7 giorni e -0,5% in un mese).