Sondaggi politici, crescono FdI e M5s in vista delle elezioni europee: giù Pd e Lega Questa settimana risultano in crescita sia Fratelli d’Italia che il Movimento Cinque Stelle, mentre scendono invece il Partito democratico e la Lega, tallonata da Forza Italia: ecco cosa dice il sondaggio di Swg a qualche settimana dalle elezioni europee. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

È ormai partito il conto alla rovescia per le elezioni europee che si terranno tra poche settimane, tra l'8 e il 9 giugno. I sondaggi politici elettorali raccontano un quadro che sostanzialmente non è variato rispetto alle elezioni politiche del 2022, anche se con alcune variazioni negli equilibri interni e le ordinarie oscillazioni nei consensi. Dall'analisi di Swg, presentata come ogni lunedì al telegiornale di La7, questa settimana risultano in crescita sia Fratelli d'Italia che il Movimento Cinque Stelle, mentre scendono invece il Partito democratico e la Lega, tallonata da Forza Italia. Tutte i principali schieramenti minori dovrebbero riuscire a superare la soglia di sbarramento e guadagnarsi un posto al Parlamento europeo.

Fratelli d'Italia resta il primo partito nel Paese. La forza guidata da Giorgia Meloni è al 26,8%, secondo il sondaggio di Swg, in crescita di 0,2 punti percentuali rispetto al risultato della scorsa settimana. È vicino, però, il Partito democratico, anche se in lieve flessione: i dem perdono 0,1 punti su lunedì scorso, ma sono comunque al 20,5%, a poco più di una manciata di punti da FdI. A seguire, ultima forza politica al di sopra della doppia cifra, troviamo il Movimento Cinque Stelle, in crescita di 0,1 punti percentuali: un aumento grazie a cui arriva al 16,2%.

Ancora in calo la Lega: il partito di Matteo Salvini perde 0,2 punti percentuali e scende all'8,6%, vicinissimo a Forza Italia, che invece aumenta e si porta all'8,3%. Tutte le forze politiche minori sono al di sopra della soglia di sbarramento al 4%. La principale è la lista degli Stati Uniti d'Europa, seppur in calo di ben 0,3 punti: lo schieramento formato da Italia Viva e +Europa rimane comunque al 4,6%. A seguire c'è Alleanza Verdi e Sinistra, al 4,4%, in leggera flessione (-0,2%), e Azione, che perde invece lo 0,1%.

Tutte le altre liste in corsa non superano la soglia di sbarramento. Non risponde comunque al sondaggio una fetta consistente di intervistati, il 38%, che non sa ancora come voterà o se si recherà alle urne.