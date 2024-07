video suggerito

Sondaggi politici, a un mese dalle Europee crescono FdI e M5s mentre Pd e Lega perdono consensi A un mese esatto dalle elezioni europee, Fratelli d'Italia e Movimento Cinque Stelle risultano in crescita, mentre il Partito democratico e la Lega perdono consensi: è quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Swg.

A cura di Annalisa Girardi

Fratelli d'Italia continua a crescere e anche il Movimento Cinque Stelle aumenta i consensi a suo favore, mentre scendono quelli per il Partito democratico e per la Lega. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Swg, che fotografa le intenzioni di voto a un mese esatto dalle elezioni europee. L'ultima rilevazione risale a una settimana fa: lo schieramento che è cresciuto di più negli ultimi giorni è quello dei pentastellati, mentre quelli che registrano il calo peggiore sono i dem e il Carroccio. Ma vediamo con precisione come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne.

Fratelli d'Italia è il primo partito al 29,2%, in crescita di 0,2 punti percentuali rispetto ai numeri registrati sette giorni fa. Il Partito democratico però è pericolosamente vicino alla forza politica guidata da Giorgia Meloni: i dem, pur perdendo 0,3 punti percentuali, sono infatti al 23,3%, a circa sei punti da FdI. Al terzo posto c'è il Movimento Cinque Stelle, che secondo il sondaggio di Swg – a differenza del risultato emerso alle elezioni europee – è sopra la soglia del 10%, precisamente al 10,6%, in crescita di 0,3 punti percentuali rispetto a lunedì scorso.

Il quarto posto è di Forza Italia, stabile all'8,5% e piantonata dalla Lega, che scivola dietro gli azzurri perdendo 0,3 punti percentuali e fermandosi all'8,4%. Al 7%, stabile rispetto a una settimana fa, troviamo l'Alleanza Verdi e Sinistra, che dalle elezioni europee rinsalda la sua posizione a un passo dai due alleati minori della maggioranza di centrodestra.

Per quanto riguarda le forze politiche minori, quelle che non sono riuscite a superare la soglia di sbarramento del 4% alla tornata europea di un mese fa, Azione perde 0,1 punti percentuali e va al 3,4% mentre Italia Viva pur guadagnando lo 0,2% rispetto a una settimana fa rimane al ,1%. *Europa, infine, si ferma all'1,9%.