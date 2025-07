Sondaggi politici, Fdi aumenta ancora il consenso, nel Csx in lieve crescita anche Pd e Avs

Secondo l'ultimo sondaggio Dire Tecnè, con interviste effettuate tra il 9 e il 10 luglio e pubblicato venerdì, mostra ancora un avanzamento per Fratelli d'Italia, primo partito italiano. In generale questa settimana si segnalano lievi variazioni per i partiti italiani.

Fdi conduce la classifica dei partiti italianai con il 30,2%, con una crescita dello 0,1% rispetto a una settimana fa. Rispetto a un mese fa la percentuale di consenso è maggiore, +0,2%. Al secondo posto si piazza il Pd di Schlein, in lieve aumento: è al 21,7% (+0,1% rispetto a una settimana fa e +0,1% rispetto a un mese fa). Al terzo posto troviamo il M5s di Conte, all'11,9%, in lieve discesa rispetto al sondaggio di sette giorni fa, ma in ripresa se paragoniamo le percentuali attuali con quelle di un mese fa (+0,3%).

Si continua con Forza Italia, all'11%, in leggero calo rispetto alla rilevazione precedente (-0,1%), ma invariata rispetto a un mese fa. La Lega non fa registrare alcuna variazione: il partito di Salvini conta sull'8,5% dei consensi. Bene Alleanza Veri Sinistra, che come il Pd guadagna lo 0,1% in una settimana (+,01% in un mese). Azione di Calenda scende al 3,3% (-0,1 in sette giorni e -0,1% in un mese). Sotto il 2% troviamo Iv di Renzi, con l'1,9% (-0,1% rispetto a 7 giorni fa e -0,2% in un mese. Recupera un po' Più Europa, all'1,7% (+0,1% recuperato nell'ultima settimana, ma perde la stessa quantità di consenso nell'ultimo mese).

La classifica dei leader più amati: Meloni prima, Tajani insegue

È stabile il consenso per Giorgia Meloni che resta saldamente prima nel gradimento degli italiani. La premier gode del 46,1% di giudizi positivi (dato invariato rispetto a 7 giorni fa e +0,1 nel mese). Per Tajani resta un secondo posto, com il 39,5% delle preferenze (invariato rispetto a una settimana fa, +0,3% in un mese). Cala leggermente il pentastellato Giuseppe Conte al 30,6% (-0,1). La segretaria Pd, Elly Schlein, invece, guadagna qualcosa e si porta al 29,8%, (+0,1% in una settimana). Matteo Salvini sale al 27 (+0,1)%, Carlo Calenda è al 19,8%, Angelo Bonelli al 16%, Nicola Fratoianni al 15,9%, Riccardo Magi al 15,5%. Chiude Matteo Renzi al 13,4%.

Cresce in un mese la fiducia nel governo Meloni

La fiducia nei confronti del Governo Meloni è stabile rispetto a una settimana fa, ma in crescita nel mese. Il 43% degli intervistati esprime un giudizio positivo, percentuale in crescita dello 0,5% in 30 giorni. Non ha fiducia il 50%, in calo dello 0,1% in 7 giorni (e -0,2 in un mese). Non sa il 7% degli intervistati.