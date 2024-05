Quanti voti può prendere il generale Vannacci alle Europee secondo i sondaggi politici

video suggerito

A cura di Luca Pons

Il generale Roberto Vannacci alle europee 2024 potrebbe spostare l'ago della bilancia a favore della Lega, impegnata in un duro testa a testa con Forza Italia per il secondo posto nella coalizione di centrodestra. Anche se si tratta di dati da prendere con cautela, a mostrarlo è un nuovo sondaggio politico di Bidimedia, che ha chiesto agli elettori quanti "prenderebbero in considerazione l'idea" di votare per Vannacci. Una formula piuttosto vaga, che però può dare qualche indicazione utile.

Le elezioni europee determineranno gli equilibri nel Parlamento europeo per i prossimi cinque anni. Come in passato, in queste elezioni si usa il sistema proporzionale: ciascun partito correrà per sé, senza coalizioni, e otterrà un numero di seggi proporzionale alla quantità di voti ottenuta. Così, molte forze politiche hanno puntato su nomi noti per guidare le loro liste, in modo da attirare più preferenze possibili.

In alcuni casi, i leader sono scesi in campo direttamente: Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia, Antonio Tajani per Forza Italia, Elly Schlein per il Partito democratico, ma anche Carlo Calenda per Azione e Matteo Renzi ed Emma Bonino per la lista Stati Uniti d'Europa. In altri, i partiti hanno puntato su nomi noti. I due che hanno attirato la maggiore attenzione sono Ilaria Salis, candidata con Alleanza Verdi-Sinistra, e appunto il generale Vannacci con la Lega.

Da quasi un anno, Vannacci è diventato un personaggio pubblico in seguito alla pubblicazione del suo controverso libro Il mondo al contrario, dai contenuti razzisti, omofobi e misogini. Negli ultimi mesi, in modo poco velato, Matteo Salvini si è impegnato affinché Vannacci accettasse di candidarsi alle europee nelle liste della Lega, e alla fine l'ha spuntata: il generale sarà capolista al Centro e al Sud.

Secondo la rilevazione di Bidimedia, il suo nome potrebbe aiutare il Carroccio. Circa il 64% degli elettori leghisti valuterebbero di votare per Vannacci. Questo è un dato tutto sommato irrilevante per il partito, perché si parla di voti che comunque andrebbero alla Lega, e che anzi indica che oltre un terzo dell'elettorato leghista non prenderebbe nemmeno in considerazione l'idea di sostenere il generale.

Tuttavia, anche il 31% dei sostenitori di Fratelli d'Italia potrebbe scegliere di dare il suo voto a Vannacci, e lo stesso vale per un 10% degli elettori di Forza Italia. Qui la cosa diventa interessante per il Carroccio, perché si tratterebbe di voti sottratti agli altri partiti del centrodestra. Un ‘furto' di cui la Lega ha molto bisogno, considerando che nello stesso sondaggio di Bidimedia arrivava all'8,8%, con pochi decimi di vantaggi su FI.

Nel complesso, gli italiani che hanno detto di essere pronti a valutare l'idea di sostenere Vannacci sono l'11,1% del totale. Quasi due punti e mezzo in più rispetto a chi dice di voler votare Lega. Insomma, la sua candidatura potrebbe essere utile, anche se resta da vedere quanti passeranno dal "prendere in considerazione l'idea" di votare Vannacci al farlo effettivamente.