video suggerito

Sondaggi politici, torna a salire Fratelli d’Italia e il governo Meloni guadagna fiducia Questa settimana torna a salire Fratelli d’Italia, il partito di Meloni, che si attesta al 27,4% (+0,1% rispetto a una settimana fa). Nel podio ci sono anche Pd e M5s. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa settimana Fratelli d'Italia di Meloni torna a salire, ed è sempre stabilmente in testa nelle intenzioni di voto degli italiani. Al secondo posto troviamo ancora il Partito democratico, in crescita rispetto a una settimana fa. Lieve calo invece per il Movimento 5 stelle e per Forza Italia/Noi Moderati. Segno più per la Lega di Matteo salvini. Sono i principali risultati dell'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 9 e il 10 maggio.

Il partito di Giorgia Meloni si attesta quindi al 27,4% (+0,1% rispetto a una settimana fa). Resta a distanza il Pd, staccato di 6,9 punti al 20,5% con una crescita di +0,2%. Completa il podio il M5s di Conte, al 15,7%, in calo di 0,2 punti. Al quarto posto Forza Italia+Noi Moderati con 10,1%, che perde 0,1%. Sotto c'è la Lega, al 7,9% (+0,1%). Seguono Stati Uniti d'Europa al 4,5% (-0,1), Verdi e Sinistra al 4,1% (+0,1%) e Azione al 3,9% (+0,1%). Concludono la classifica Libertà al 2,2% (+0,1). Gli altri partiti complessivamente sommano il 3,7% (-0,3%).

La classifica dei leader

Giorgia Meloni resta ampiamente in testa nelle preferenze degli italiani tra i leader politici. Seguono Antonio Tajani e Giuseppe Conte. La presidente del Consiglio si attesta al 43,5%, segnando un +0,1% rispetto alla settimana scorsa. Il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani guadagna uno 0,3% e sale al 35,8%. Il leader M5S Giuseppe Conte, con il 30,5% (-0,2%) completa il podio.

Fuori dalle prime tre posizioni, ma in crescita, Elly Schlein che con un +0,1 sale al 30,2%. A seguire si piazza Matteo Salvini, invariato al 27,7%; quindi Emma Bonino con il 23,6% (-0,1%); Maurizio Lupi con il 22,5% (-0,3); Carlo Calenda con il 20,2% (+0,1%); Angelo Bonelli con il 16,2% (+0,1%); stabile Nicola Fratoianni con il 15,9%; Matteo Renzi con il 15% (+0,1%).

Sale la fiducia nel governo

Torna a salire la percentuale di chi ha fiducia nell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Il governo, guadagnando uno 0,2%, si attesta al 39,7%. Il 53,4% degli elettori non ha fiducia nell'esecutivo, percentuale in calo dello 0,1% rispetto a una settimana fa. La quota degli indecisi scende al 6,9% (-0,1%).