Chi va meglio nei sondaggi politici, crescono M5s e Avs mentre calano Pd e Lega Il primo posto di Fratelli d'Italia non è in discussione, e il Pd resta solidamente al secondo, mentre nei sondaggi politici è lotta per il terzo: Forza Italia e Movimento 5 stelle sono separati da pochi decimi. Alleanza Verdi-Sinistra cresce ancora, mentre cala Azione. Sono i risultati del nuovo sondaggio elettorale Dire-Tecnè.

A cura di Luca Pons

Fratelli d'Italia resta senza grosse difficoltà il primo partito in Italia, mentre il Partito democratico si trova a pochi minuti ma cala leggermente. Intanto continua il duello per il terzo posto, con Forza Italia leggermente davanti al Movimento 5 stelle. Va male la Lega, bene Verdi-Sinistra. Ecco i risultati del sondaggio politico realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire.

Al primo posto Fratelli d'Italia è stabile al 28,7%. Il partito di Giorgia Meloni è piuttosto lontano dalla soglia del 30% ma ha comunque con un buon margine di vantaggio su tutti gli avversari. Specialmente sugli alleati del centrodestra. Infatti, dalla rilevazione risulta che al secondo posto nella maggioranza ci sia Forza Italia con il 10%, senza variazioni nell'ultima settimana.

Solo terza forza del centrodestra è invece la Lega, calata ancora all'8,5%: il Carroccio ha perso lo 0,2% rispetto all'ultimo sondaggio, e così si trova ora a un punto e mezzo da Forza Italia. Le divisioni con il resto della maggioranza, che sembrano essersi in parte accentuate dopo le elezioni europee, per il momento non sembrano quindi pagare per i leghisti.

Nel campo dell'opposizione, la prima forza è nettamente il Partito democratico, che cala leggermente al 24,5%. I dem di Elly Schlein dopo il voto europeo sono saliti di diversi punti, e nelle settimane successive sembrano essere riusciti a mantenere il risultato. Ora così si trovano – secondo il sondaggio – a poco più di quattro punti da Fratelli d'Italia.

Ben più in basso il Movimento 5 stelle, al 9,7%. Nonostante una crescita dello 0,1% nell'ultima settimana i pentastellati restano sulla carta la quarta forza politica del Paese, a pochi decimi da Forza Italia, ma decisamente più in basso di quanto i sondaggi lo avessero stimato negli scorsi mesi. Va bene invece Alleanza Verdi-Sinistra, al 6,8% con un +0,1%.

Tra gli altri partiti, Azione di Carlo Calenda è al 3,1% e perde lo 0,1%. In generale, lo schieramento centrista è sembrato uscire ridimensionato dalle elezioni europee e nell'ultimo mese i sondaggi lo hanno confermato. Mentre +Europa sale al 2,2% con un +0,2%, Italia viva di Matteo Renzi si ferma all'1,9%, stabile. Il sondaggio rileva anche Pace terra dignità, la lista di Michele Santoro, che dopo un exploit inatteso alle ultime elezioni scende all'1,9%, perdendo due decimi rispetto all'ultima rilevazione.