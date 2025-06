Sondaggi politici, il Pd vola e gli altri faticano: quali partiti vanno peggio e quali crescono

video suggerito

Fratelli d'Italia e Forza Italia sono sostanzialmente fermi, nella nuova Supermedia dei sondaggi politici. Sembrano in difficoltà sia il Movimento 5 stelle sia la Lega, che perdono consensi nelle ultime due settimane. Al contrario, crescono Alleanza Verdi-Sinistra e soprattutto il Partito democratico, che ottiene il risultato migliore in assoluto.

Fratelli d'Italia è al 29,9%, in calo dello 0,1%. Facile osservare che per il momento FdI ha poco di cui preoccuparsi, e che può anche permettersi di non guadagnare voti. Il partito di Giorgia Meloni resta molto vicino alla soglia del 30%, e nelle ultime due settimane mantiene comunque un ampio vantaggio sugli avversari.

Forza Italia è al 9%, senza variazioni rispetto all'ultima media, mentre la Lega cala all'8,4% perdendo tre decimi. Se questa è in parte una buona notizia per FI, che consolida il vantaggio sui ‘rivali' di coalizione, resta comunque il fatto che nessun partito della maggioranza riesce a crescere da due settimane. Anche Noi moderati scende allo 0,8% (-0,3%). Insomma, la ‘vittoria' ai referendum dell'8 e 9 giugno, che non hanno raggiunto il quorum anche grazie alla netta opposizione del centrodestra, non sembra aver aiutato la coalizione a incrementare i suoi consensi. Oggi, comunque, i partiti raccoglierebbero il 48,1% dei voti.

Chi invece sembra aver reagito bene dopo il flop dei referendum, almeno in termini di sondaggi, è il Partito democratico: 22,7% dei voti e ben +0,7% in due settimane. Un incremento importante, che aiuta a ritornare in alto dopo un periodo in cui i dem avevano visto i consensi calare lentamente.

Risultato negativo per il Movimento 5 stelle, che scende al 12,1%: un calo dello 0,4%, il più alto tra tutti i partiti nelle ultime due settimane. Bene invece Alleanza Verdi-Sinistra, che con il suo 6,5% (+0,2%) è quasi l'unico altro partito a guadagnare voti oltre al Pd. Non è chiaro se i consensi ottenuti da Pd e Avs vengano dagli altri partiti dell'opposizione, ma i rapporti di forza restano sostanzialmente simili. Il Partito democratico si conferma nettamente la principale forza dell'opposizione, con il M5s ben distanziato e Verdi-Sinistra che restano al di sopra del 6% dopo aver preso poco più del 3% alle ultime elezioni.

Sono state due settimane difficili anche per i partiti centristi della minoranza. Si ‘salva' +Europa, all'1,9%, in crescita di un decimo percentuale. Invece vanno ugualmente male sia Azione di Carlo Calenda (al 3,2%), sia Italia viva di Matteo Renzi (al 2,2%): entrambi calano dello 0,3%.