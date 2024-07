Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cala e ora il Pd è più vicino: rimonta di M5s e Lega

video suggerito

Brusca discesa per Fratelli d'Italia nei sondaggi politici: il partito di Giorgia Meloni perde punti rispetto all'inizio di luglio, secondo la rilevazione di Quorum/Youtrend, e questo dà un'occasione al Partito democratico per riavvicinarsi. Nonostante anche i dem facciano registrare un leggero calo. Nel frattempo vanno bene gli altri partiti del centrodestra, soprattutto la Lega che accorcia le distanze con Forza Italia. Boom per il Movimento 5 stelle, che guadagna quasi un punto e supera decisamente la doppia cifra, mentre sono tendenzialmente in discesa le altre forze dell'opposizione.

Fratelli d'Italia scende al 28,5% perdendo lo 0,7% dei voti nel confronto con il 1° luglio. Un calo deciso che allontana il partito di Giorgia Meloni dalla soglia del 30%. In questo stesso periodo, invece, sono risaliti entrambi gli alleati di governo: Forza Italia va al 9,3% registrando un +0,3%, mentre la Lega sale all'8,6% con un +0,5%. Nel testa a testa continuo tra forzisti e Carroccio, così, la distanza si riduce a poco più di mezzo punto.

Anche il Partito democratico cala, al 23,8%: – 0,2% nelle ultime tre settimane. Una flessione comunque contenuta, che permette ai dem di Elly Schlein di guadagnare mezzo punto sui rivali di FdI. Adesso, il distacco è sotto i cinque punti percentuali, una distanza comunque significativa. È cresciuto moltissimo, invece, il Movimento 5 stelle: con un +0,9% arriva al 10,5% e sembra allontanarsi, rispetto all'inizio del mese, dal risultato deludente delle elezioni europee: se non altro, i pentastellati di Giuseppe Conte tornano in doppia cifra nei consensi.

È stato un periodo negativo per Alleanza Verdi-Sinistra, calato dello 0,4%: va al 6,4%, un risultato che resta in ogni caso decisamente più alto di quello che i sondaggi stimavano prima dell'exploit ottenuto alle elezioni europee. Una netta perdita di consensi per Azione di Carlo Calenda, crollato al 2,9% con un -0,8%. Va male anche Italia viva di Matteo Renzi, fermo all'1,9% con un -0,2%. Nello schieramento centrista, fa bene solamente +Europa che resta sostanzialmente stabile al 2,1% (+0,1% nelle ultime tre settimane). Bilancio disastro, invece, per la lista lanciata da Michele Santoro alle europee: Pace terra dignità dimezza i suoi consensi, perdendo l'1,2% e fermandosi così all'1,3%.