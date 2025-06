video suggerito

Sondaggi politici, cresce Fratelli d'Italia e rimonta la Lega: quali partiti crollano FdI cresce ma non tocca il 30%, fermandosi al 28,4%. Rimonta la Lega, anche se non abbastanza per superare Forza Italia. Leggero calo per i partiti di centrosinistra (Pd, Avs e M5s). Ecco cosa dice l'ultimo sondaggio Youtrend per Skytg24.

A cura di Giulia Casula

Cresce Fratelli d'Italia, anche se non sfonda il 30% come in altre rilevazioni, fermandosi al di sotto. Rimonta la Lega, che recupera più di mezzo punto, ma non riesce a sorpassare Forza Italia, seppur in calo. Nel centrosinistra, lievi flessioni per i tre principali partiti, Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. Ecco che cosa dice l'ultimo sondaggio di Youtrend per SkyTg24.

Chi prende più voti tra i partiti

Fratelli d'Italia si posiziona al 28,4%. In questa rilevazione, cresce di tre decimi ma resta distante dal traguardo del 30%. Non è un dato allarmante per FdI, che rimane il partito con più voti, stabilmente primo nei consensi. Il punto e mezzo che lo separa dalla cosiddetta soglia psicologica non preoccupa, anche alla luce del fatto che il divario con le altre forze politiche resta piuttosto ampio.

La distanza più corta è quella con il Partito democratico, che registra una flessione due decimi. Il Pd si attesta al 22,2%, staccato di poco più di sei punti dal partito della premier. Dopo un periodo di relativo calo nei consensi, i dem hanno recuperato punti, ma sembra difficile che riusciranno ad accorciare il divario nel breve periodo.

Quanto al Movimento 5 Stelle, si registra un leggero calo che lo fa scendere sotto il 12%, più precisamente all'11,9%. Dopo una rimonta nei sondaggi, complice anche l'attivismo dimostrato sui temi di Gaza e della difesa, i consensi dei pentastellati sembrano essersi stabilizzati. Le cose però potrebbero cambiare nella settimana a venire, quando il M5s prenderà parte alla manifestazione contro il riarmo prevista per il prossimo 21 giugno a Roma.

Rimanendo nel centrosinistra, anche Alleanza Verdi-Sinistra cala dello 0,2%, ma resta al 6,9%. Una conferma per Avs che sinora è riuscito a mantenere le preferenze guadagnate alle europee.

Spostandoci nel centrodestra, si segnala la rimonta della Lega, che in questa rilevazione cresce più di tutte le altre forze politiche. Il partito di Matteo Salvini porta a casa un +0,6% che lo porta in quota 8,3%. Tuttavia la crescita non è sufficiente a permettere il sorpasso degli azzurri, che restano leggermente avanti. Pur incassando un calo dello 0,3%, Forza Italia si attesta all'8,9%. È evidente che tra i due partiti, che al momento discutono sul terzo mandato per i governatori di Regione, la competizione è alta.

Per quanto riguarda ai partiti più piccoli, Azione perde mezzo punto e scende al 3,2%, seguito da +Europa, al 2% (-0,2%). Anche Italia Viva cala dello 0,5% come Azione, ma si ferma all'1,8%. Segno negativo infine, anche per Noi Moderati che prende appena lo 0,4% (-0,4%).