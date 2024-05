video suggerito

Sondaggi politici, chi si prende più seggi alle Europee e chi vince la corsa per superare il 4% Tutti i partiti sono in crescita, tranne FdI: il M5s e il Pd fanno buoni risultati, meno Lega e FI. È partita la corsa anche per superare la soglia di sbarramento del 4% alle elezioni europee e guadagnarsi dei seggi a Strasburgo: ecco come sta andando, secondo il nuovo sondaggio politico di Swg.

A cura di Luca Pons

Settimana di stallo per Fratelli d'Italia, e gli altri ne approfittano: sale nei consensi il Partito democratico e lo fa anche il Movimento 5 stelle. La Lega e Forza Italia, con risultati meno significativi, restano praticamente testa a testa. Intanto almeno tre partiti lottano per superare la soglia di sbarramento del 4%, che alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno permetterebbe di eleggere dei propri rappresentanti al Parlamento europeo. Ecco il quadro della competizione, a poco più di un mese dalle elezioni, secondo il nuovo sondaggio elettorale realizzato da Swg per La7.

Fratelli d'Italia stabile, la Lega cresce ma il numero di eurodeputati crollerà

Fratelli d'Italia è al 26,6% e resta stabile rispetto alla settimana scorsa. Nella situazione attuale, FdI eleggerebbe 21 persone al Parlamento europeo, contro i 10 seggi che ha oggi. È un risultato di cui Giorgia Meloni si può accontentare: non solo è il primo partito del Paese, ma è anche in linea con l'obiettivo dichiarato dalla presidente del Consiglio, cioè confermare il risultato delle elezioni politiche del 2022 (ovvero il 26%). D'altra parte, per il momento, i rivali dell'opposizione restano piuttosto distanti.

La Lega sale all'8,8% con un guadagno dello 0,2%, e poco sotto Forza Italia con Noi moderati va all'8,5% con un +0,1%. I due partiti sono praticamente affiancati in questa rilevazione, mentre altre danno il Carroccio più avanti e altre ancora assegnano un vantaggio a FI. Sarà il voto delle europee a stabilire i rapporti di forza all'interno della maggioranza, che negli ultimi anni hanno sempre visto la Lega davanti ai forzisti ma potrebbero essere invertiti. Oggi come oggi, la Lega eleggerebbe 7 eurodeputati e Forza Italia 6, mentre attualmente al Parlamento europeo FI ne ha 10 e la Lega ben 22.

Bene Pd e M5s, chi si salva sopra il 4%

Il Partito democratico sale al 20,6% e cresce dello 0,3% rispetto all'ultima rilevazione. È un risultato in linea con quelli ottenuti dai dem nei sondaggi degli ultimi mesi, che permetterebbe ai dem di Elly Schlein di mantenere i suoi 16 seggi europei. La seconda forza dell'opposizione, il Movimento 5 stelle, sale al 16,1% con un balzo dello 0,5% in una settimana. Anche in questo caso, si tratta di un dato piuttosto consolidato per il M5s di Conte: varrebbe 13 seggi, mentre oggi ne ha 8.

L'area che potrebbe diventare più combattuta è quella dei partiti che cercano di arrivare al 4% e portare dei propri rappresentanti a Strasburgo. Anche perché due di loro sono in diretta competizione nel campo centrista. Da una parte ci sono gli Stati Uniti d'Europa con il 4,9%: la lista di Emma Bonino e Matteo Renzi guadagna lo 0,4%. Dall'altra Azione di Carlo Calenda, al 4,5% e con un +0,3%. Infine, Alleanza Verdi-Sinistra si attesta al 4,6%, con un +0,1%. In questo momento sono tutti al di sopra della soglia, ma resta da vedere cosa accadrà nelle prossime settimane. Con i risultati attuali, otterrebbero tutti 4 seggi a testa.

Infine, ci sono le liste che in questo momento non riuscirebbero ad eleggere i propri candidati, quelle che nel sondaggio sono rilevate ma arrivano al di sotto del 4%. Si tratta di Libertà di Cateno De Luca, al 2,3% (+0,2%) e di Pace terra dignità di Michele Santoro con l'1,8% (-0,2%).