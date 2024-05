video suggerito

Sondaggi politici europee, Fdi e M5s sono gli unici partiti a guadagnare seggi al Parlamento Ue Secondo un sondaggio pubblicato da Euractiv, basato sui dati di Europe Elects, gli unici a guadagnare seggi nella prossima legislatura del Parlamento europeo saranno Fratelli d'Italia e il Movimento Cinque Stelle, oltre alle due nuove formazioni, Stati Uniti d'Europa e Alleanza Verdi/Sinistra, date sopra la soglia di sbarramento.

A cura di Annalisa Cangemi

Gli unici a guadagnare seggi nella prossima legislatura del Parlamento europeo sono Fratelli d'Italia e il Movimento Cinque Stelle, oltre alle due nuove formazioni, Stati Uniti d'Europa e Alleanza Verdi/Sinistra, che dovrebbero superare la soglia di sbarramento del 4%. Sono i risultati dell'ultimo sondaggio pubblicato da Euractiv, basato sui dati di Europe Elects.

Fratelli d'Italia è data al 28% con 23 seggi (ne aveva ottenuti 5 nel 2019, uno lo aveva conquistato dopo la Brexit e ora ne conta 10), il Pd al 20% (17 seggi contro i 19 presi nel 2019 e ora scesi a 14), il M5s viene dato al 16% (tornerebbe ai 14 seggi presi cinque anni fa ma che nel corso della legislatura si erano ridotti a 5 per le fuoriuscite), Forza Italia prenderebbe l'8% (7 seggi contro i 6 del 2019, più uno acquisito dopo la Brexit, e i 10 attuali), a cui va aggiunto il seggio per le minoranze assegnato a Südtiroler Volkspartei (sempre del gruppo Ppe).

La Lega rimarrebbe di poco sopra Forza Italia, ma scendendo al 9% prenderebbe lo stesso numero di seggi dei forzisti: 7. Un brusco calo rispetto al 34% del 2019 risultato che gli aveva conferito 28 seggi, a cui ne va aggiunto uno acquisito dopo la Brexit, fino ai 23 di ora), Stati Uniti d'Europa prenderebbe il 5% pari a 4 seggi, di cui 3 a Italia Viva e uno a Più Europa.

Infine, Alleanza Verdi e Sinistra supererebbe la soglia di sbarramento e porterebbe a casa 2 seggi per i Verdi e uno per Sinistra italiana. Oggi nella famiglia liberale di Renew si contano 4 eurodeputati, uno di Italia Viva, 2 di Azione e uno indipendente, tutti subentrati da altre liste nel corso della legislatura. Avs ha invece tre eurodeputati, anche loro eletti in altre liste cinque anni fa. Nel 2019 l'Italia spettavano 73 eurodeputati, saliti a 76 dopo l'uscita del Regno Unito dall'Ue. Quest'anno il numero totale degli eurodeputati eletto in Europa è salito dal 705 a 720 ma per l'Italia, non essendoci aumenti demografici, è rimasto invariato a 76. Il numero dei componenti dei gruppi è variato nei 5 anni con fuoriuscite ed ingressi di singoli eurodeputati.

Testa a testa tra Ecr e Renew per il terzo posto

Il sondaggio di Euractiv mostra un testa a testa tra i liberali di Renew Europe e i conservatori di Ecr per il terzo posto per numero di seggi al Parlamento europeo. Secondo le stime, entrambi i gruppi otterrebbero 86 seggi: Renew subendo una brusca perdita dai 102 attuali ed Ecr salendo dai 68 seggi di questa legislatura.

Non distante e dato in forte crescita è il gruppo Id (dove siede la Lega), che potrebbe conquistare anch'esso il terzo posto: le stime lo danno a 84 seggi (contro i 59 attuali). La Lega perderebbe molto rispetto all'exploit di 5 anni fa, ma ci sarebbe un picco dei francesi di Rassemblement National e dei tedeschi di Afd. Il Ppe guadagnerebbe 183 seggi (contro i 178 attuali), S&D manterrebbe i suoi 140 seggi di ora, La sinistra avrebbe 44 seggi (contro i 37 attuali), i Verdi/Ale 48 (contro 37) e i non-iscritti si attesterebbero a 48 (ora sono 49).