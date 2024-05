video suggerito

Chi è in vantaggio nei sondaggi politici elettorali a meno di un mese dal voto delle Europee L'8 e il 9 giugno 2024 si vota per le elezioni europee: manca meno di un mese all'appuntamento al seggio, e i sondaggi politici mostrano che il divario tra Fratelli d'Italia e Partito Democratico si sta accorciando. È testa a testa tra Forza Italia e Lega, mentre tre liste sono intorno alla soglia del 4%. Ecco i dati della supermedia dei sondaggi YouTrend.

A cura di Pietro Forti

Manca meno di un mese alle elezioni europee 2024. Si vota sabato 8 e domenica 9 giugno ed è tempo delle ultime previsioni: dal 25 maggio non sarà più possibile pubblicare sondaggi fino a dopo il voto. Mentre la campagna elettorale entra nel vivo, i sondaggi politici segnalano una novità: Fratelli d'Italia e Partito Democratico non sono mai stati così vicini. Il Movimento 5 Stelle è sempre il terzo partito del Paese, in lieve calo, e intanto Forza Italia e Lega si contendono il posto da secondo partito della coalizione di centrodestra. Altre tre liste puntano a superare la soglia di sbarramento (Stati Uniti d'Europa, Alleanza Verdi-Sinistra e Azione) e al momento ce ne sono due sopra il 4%. Ecco cosa dicono i dati dell'ultima supermedia dei sondaggi politici di YouTrend per Agi.

FdI sempre primo, ma il Pd recupera quasi di un punto

Fratelli d'Italia è saldamente il primo partito con il 27,2%, ma è in calo (-0,4%) rispetto all'ultima Supermedia dei sondaggi. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni è lontano dal 30% sfiorato nei sondaggi che sono seguiti alle elezioni politiche del 2022, ma i diretti rivali non sono particolarmente vicini.

Il Partito Democratico, però, sta recuperando terreno. Con il 20,6% è al punto più alto toccato nei sondaggi nell'ultimo anno, anche grazie a una crescita netta (+0,5% dall'ultima supermedia). Con questo trend positivo e con il calo di Fratelli d'Italia, il Pd ha ridotto il distacco di quasi un punto percentuale. Se le previsioni dovessero rivelarsi corrette, il Pd potrebbe raggiungere due obiettivi: arrivare sopra al 20% e affermarsi nettamente sul Movimento 5 Stelle. Che intanto è al 15,9%, in calo (-0,4%) e sceso sotto la soglia del 16%, ma comunque sopra il 15,5% delle elezioni politiche del 2022.

Testa a testa Fi-Lega, in due sopra la soglia del 4%

Ma M5S e Pd non sono gli unici alleati in competizione alle europee. La sfida più interessante è nel centrodestra: Forza Italia, che presenterà una lista unica insieme a Noi Moderati, è stabile all'8,6% con un aumento lieve (+0,1%); la Lega torna a respirare e a crescere (8,4%, +0,3%). Tra le due forze di governo c'è appena uno 0,2%, con il partito fondato da Silvio Berlusconi pronto a festeggiare se si dovesse concretizzare il sorpasso sul Carroccio previsto da i sondaggi.

Ci sono poi altri tre partiti tre partiti che sono vicini a superare la soglia di sbarramento, fissata al 4% per le elezioni europee, condizione necessaria per eleggere deputati nel Parlamento europeo. Stati Uniti d'Europa, la lista pensata da Radicali, +Europa, Italia Viva di Matteo Renzi e altri partiti, è al 4,7% e se si votasse oggi entrerebbe tranquillamente all'Eurocamera. Stando alla supermedia dei sondaggi, anche Alleanza Verdi-Sinistra dovrebbe superare la soglia di sbarramento: al momento è al 4,1%.

Fermo al 3,9%, ma speranzoso di crescere quanto basta nelle ultime settimane prima del voto, è il partito di Carlo Calenda, Azione. Sembra più difficile, invece, l'ingresso al Parlamento europeo delle liste Libertà di Cateno De Luca (2,1%) e Pace Terra Dignità di Michele Santoro (2,0%).