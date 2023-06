Forza Italia manterrà il nome di Silvio Berlusconi sul simbolo alle elezioni L’annuncio è arrivato nella conferenza stampa convocata dai vertici del partito a pochi giorni dalla morte di Silvio Berlusconi. Il simbolo di Forza Italia continuerà ad avere al suo interno il nome di Berlusconi, anche se non ci sarà più un coinvolgimento diretto della famiglia in politica.

Nella sede di Piazza San Lorenzo in Lucina, le più alte cariche di Forza Italia hanno tenuto una conferenza stampa per lanciare il messaggio che il partito non si ferma, dopo la morte del presidente Silvio Berlusconi. Tanti i temi sul tavolo per il futuro dello schieramento di governo, come la scelta della futura leadership e il ruolo di Marta Fascina, compagna di Berlusconi. E anche una conferma: il simbolo del partito avrà ancora il nome del fondatore al suo interno.

Lo ha confermato Antonio Tajani, coordinatore del partito che con tutta probabilità sarà prossimamente nominato presidente per guidare Forza Italia fino al congresso nazionale, nel 2024 (forse dopo le elezioni europee di giugno). "Non è facile per noi essere qui a poche ore dalla scomparsa del nostro leader: è difficile guardare al futuro senza Silvio Berlusconi, ma lui voleva che guardassimo al futuro. Berlusconi è un leader che non scompare, il suo pensiero e i suoi sogni rimarranno e toccherà a tutti quanti noi fare in modo che si trasformino in realtà".

Così ha iniziato Tajani, per poi chiarire: "Il nome di Berlusconi sarà sempre nel nostro simbolo perché questa è la sua creatura, questo è e sarà sempre il partito di Silvio Berlusconi. Tutto il movimento politico è unito attorno al suo nome. Tutti i nostri parlamentare sono impegnati per lavorare affinché Forza Italia si confermi un grande partito liberale, cristiano, garantista, europeista e atlantista".

Dalle schede elettorali, quindi, non sparirà il cognome del tre volte presidente del Consiglio. Ma questo non significa che chi quel cognome lo condivide – come la figlia Marina – avrà un ruolo attivo all'interno del partito. Lo stesso Tajani lo ha ribadito con fermezza, mentre diceva che proprio Marina Berlusconi ha dato il consenso perché il nome restasse nel simbolo.

"Stamane ho ricevuto una telefonata di Marina Berlusconi", ha detto il ministro degli Esteri, "che mi ha chiesto di ringraziare tutta Forza Italia per le manifestazioni di grande affetto che ha riservato a suo padre, il nostro leader. Marina Berlusconi ha inoltre ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima, l'affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a Forza Italia che è una delle maggiori realizzazioni di Silvio Berlusconi".

Per ora, quindi, il partito andrà avanti senza un esponente della famiglia Berlusconi al suo interno, restando una forza distinta all'interno dell'esecutivo di Giorgia Meloni: "Forza Italia continuerà ad essere protagonista dell'azione di governo sostenendo lealmente e costruttivamente il governo di centrodestra per realizzare i progetti di Silvio Berlusconi", ha sottolineato Tajani.